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Clasament Superliga, după Rapid - Universitatea Craiova 1-1

Rapid Bucureşti şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1 Rapid Bucureşti şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 01.09.2026, 07:15 | Modificat la 01.09.2026, 07:21

Rapid şi Universitatea Craiova s-au înfruntat luni seara, pe Giuleşti, în ultimul meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal, iar cele două formaţii au dat-o, într-un final, la pace, scor 1-1.

Oltenii au intrat mai bine în meci, au controlat prima repriză şi au intrat în avantaj la cabine, 1-0, graţie golului marcat de Stevanovic în minutul 29. Fundaşul sârb a punctat cu o lovitură cu capul, fructificând o centrare excelentă a lui David Matei, dar profitând şi de intervenţia anapoda a lui Marian Aioani, portarul Rapidului fiind principal vinovat la acest gol.

Daniel Pancu, antrenorul giuleştenilor, a mutat ofensiv la pauză, Kamara în locul lui Doumbia, iar schimbarea avea să se simtă. Rapid a dominat prima jumătate de oră din repriza a doua. Giuleştenii au egalat, prin Stojilkovic, în minutul 67, şi au irosit alte câteva ocazii mari de a marca.

Finalul a aparţinut tot oltenilor. Plusul de energie adus de pe bancă de Etim sau Băsceanu a pus în dificultate, în mai multe rânduri, defensiva giuleştenilor.

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Rapid - Universitatea Craiova s-a încheiat 1-1, la capătul unuia dintre cele mai frumoase meciuri jucate în debutul de sezon din Superliga de fotbal.

În celelalte meciuri din etapa 7-a s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Voluntari - Oţelul Galaţi 2-2, Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti 2-3, Csikszereda Miercurea Ciuc - CFR Cluj 2-3, FC Argeş - Sepsi Sf. Gheorghe 0-1, Corvinul Hunedoara - Dinamo Bucureşti 1-1, FC Farul Constanţa - FC Botoşani 0-0, FCSB - UTA Arad 1-3.

Clasament Superliga

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1    DINAMO        7    4    2    1    14-5    14 puncte

2    RAPID        7    3    3    1    8-4        12 puncte

3    PETROLUL    7    4    0    3    7-10    12 puncte

4    U. CRAIOVA    7    3    2    2    14-9    11 puncte

5    FCSB        7    3    2    2    10-8    11 puncte

6    CORVINUL     7    2    4    1    8-4        10 puncte

7    FARUL         7    2    4    1    10-8    10 puncte 

8    OŢELUL         7    2    4    1    9-8        10 puncte

9    SEPSI         7    2    4    1    4-3        10 puncte

10    FC ARGEŞ    7    3    1    3    4-5        10 puncte

11    CFR CLUJ    6    3    0    3    11-10    9 puncte

12    UNIV. CLUJ    6    3    0    3    9-9        9 puncte

13    BOTOŞANI    7    1    4    2    7-8        7 puncte

14    UTA ARAD    7    1    3    3    6-10    6 puncte

15    VOLUNTARI    7    1    2    4    7-18    5 puncte

16    CSIKSZEREDA    7    0    1    6    4-13    1 punct 

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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