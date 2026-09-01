Clasament Superliga, după Rapid - Universitatea Craiova 1-1

Rapid şi Universitatea Craiova s-au înfruntat luni seara, pe Giuleşti, în ultimul meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal, iar cele două formaţii au dat-o, într-un final, la pace, scor 1-1.

Rapid Bucureşti şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1 - Profimedia

Oltenii au intrat mai bine în meci, au controlat prima repriză şi au intrat în avantaj la cabine, 1-0, graţie golului marcat de Stevanovic în minutul 29. Fundaşul sârb a punctat cu o lovitură cu capul, fructificând o centrare excelentă a lui David Matei, dar profitând şi de intervenţia anapoda a lui Marian Aioani, portarul Rapidului fiind principal vinovat la acest gol.

Daniel Pancu, antrenorul giuleştenilor, a mutat ofensiv la pauză, Kamara în locul lui Doumbia, iar schimbarea avea să se simtă. Rapid a dominat prima jumătate de oră din repriza a doua. Giuleştenii au egalat, prin Stojilkovic, în minutul 67, şi au irosit alte câteva ocazii mari de a marca.

Finalul a aparţinut tot oltenilor. Plusul de energie adus de pe bancă de Etim sau Băsceanu a pus în dificultate, în mai multe rânduri, defensiva giuleştenilor.

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Rapid - Universitatea Craiova s-a încheiat 1-1, la capătul unuia dintre cele mai frumoase meciuri jucate în debutul de sezon din Superliga de fotbal.

În celelalte meciuri din etapa 7-a s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Voluntari - Oţelul Galaţi 2-2, Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti 2-3, Csikszereda Miercurea Ciuc - CFR Cluj 2-3, FC Argeş - Sepsi Sf. Gheorghe 0-1, Corvinul Hunedoara - Dinamo Bucureşti 1-1, FC Farul Constanţa - FC Botoşani 0-0, FCSB - UTA Arad 1-3.

Clasament Superliga

1 DINAMO 7 4 2 1 14-5 14 puncte

2 RAPID 7 3 3 1 8-4 12 puncte

3 PETROLUL 7 4 0 3 7-10 12 puncte

4 U. CRAIOVA 7 3 2 2 14-9 11 puncte

5 FCSB 7 3 2 2 10-8 11 puncte

6 CORVINUL 7 2 4 1 8-4 10 puncte

7 FARUL 7 2 4 1 10-8 10 puncte

8 OŢELUL 7 2 4 1 9-8 10 puncte

9 SEPSI 7 2 4 1 4-3 10 puncte

10 FC ARGEŞ 7 3 1 3 4-5 10 puncte

11 CFR CLUJ 6 3 0 3 11-10 9 puncte

12 UNIV. CLUJ 6 3 0 3 9-9 9 puncte

13 BOTOŞANI 7 1 4 2 7-8 7 puncte

14 UTA ARAD 7 1 3 3 6-10 6 puncte

15 VOLUNTARI 7 1 2 4 7-18 5 puncte

16 CSIKSZEREDA 7 0 1 6 4-13 1 punct