FC Barcelona, demonstraţie de forţă cu Rayo Vallecano sub ochii lui Andrei Raţiu 

FC Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga, după ce a câştigat luni seara, scor 5-2, confruntarea cu Rayo Vallecano de pe teren propriu, din etapa a 3-a campionatului de fotbal al Spaniei.

Oarecum surprinzător, oaspeţii au deschis scorul în minutul 12, prin Camello, dar numele învingătoarei nu a fost pus niciodată sub semnul întrebării, catalanii fiind în permanenţă în controlul disputei.

Raphinha şi Lamine Yamal au întors rezultatul aproape instant, iar catalanii au mai marcat o dată până la pauză, prin Kounde, dar golul a fost anulat pentru offside.

S-a făcut 3-1 în minutul 51, după autogolul lui Lejeune, şi, chiar dacă oaspeţii au mai marcat o dată, prin acelaşi Camello, FC Barcelona s-a distanţat pe final, graţie golurilor marcate de aceiaşi Raphinha şi Lamine Yamal.

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Internaţionalul român Andrei Raţiu a admirat de pe banca de rezerve jocul ofensiv extraordinar al Barcelonei, fotbalistul de 28 de ani nefiind utilizat de antrenorul lui Rayo Vallecano, Benat San Jose, în condiţiile în care fundaşul este aproape de un transfer în Premier League, la Fulham.

FC Barcelona şi Real Madrid domină cu autoritate startul de campionat din Spania. Sunt singurele echipe cu punctaj maxim, după trei etape, însă catalanii au un mic plus, de două goluri, în ceea ce priveşte golaverajul, astfel că oamenii lui Hansi Flick ocupă locul 1 în clasament.