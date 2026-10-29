Interul lui Chivu, victorie obţinută graţie a două autogoluri 

Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, continuă să fie lider în Serie A, după ce campioana en-titre a Italiei a câştigat, 2-0, meciul cu Venezia, de miercuri seara, din deplasare.

În ciuda diferenţei de pe tabelă, duelul a fost unul chinuitor pentru campioana Italiei, chiar dacă Inter a avut 66% posesie. Venezia şi-a creat ocaziile mai mari de a marca şi doar intervenţiile providenţiale ale lui Ivan Provedel au ţinut-o pe Inter în meci. De altfel, goalkeeperul lui Inter a şi fost singurul evidenţiat de către Cristian Chivu, la finalul partidei.

În cele din urmă, diferenţa s-a făcut graţie a două autogoluri ale fundaşilor de la Venezia, Moreno şi Halhal înscriindu-şi pe rând în propria poartă, pe final, într-un interval de numai trei minute.

Internazionale Milano are 25 de puncte, după nouă etape, trupa lui Cristian Chivu reuşind, până acum, opt victorii şi un rezultat de egalitate. Inter este la egalitate de puncte cu revelaţia Lazio Roma, iar cele două echipe au şi acelaşi golaveraj, +15, însă Inter este lider graţie numărului mai mare de goluri marcate, 25, faţă de cele numai 22 reuşite de laziali.