Iustin Doicaru, primul gol la Rizespor după o nouă evoluţie remarcabilă

Atacantul român Iustin Doicaru a marcat primul gol pentru noua sa echipă, Rizespor, deşi a evoluat doar 32 de minute în partida Goztepe - Rizespor 2-2, de duminică seara, din etapa a 6-a a campionatului de fotbal al Turciei.

Iustin Doicaru a devenit om important la Rizespor, deşi are doar 19 ani - Profimedia

Deşi a fost cel mai bun jucător de pe teren în Eyupspor - Rizespor 0-2, când a fost titular şi a dat o pasă de gol, Iustin Doicaru a început doar ca rezervă meciul de la Goztepe. Totuşi, în minutul 58, la 1-0 pentru Goztepe, Recep Ucar, antrenorul lui Rizespor, nu a mai avut încotro şi l-a aruncat în luptă pe tânărul atacant român. Iar imediat soarta meciului s-a schimbat. Olawoyin a egalat pentru Rizespor, în minutul 70, iar Doicaru a marcat primul său gol în tricoul lui Rizespor, în minutul 81.

În prelungiri, Goztepe a reuşit să restabilească egalitatea, prin Bekiroglu, din penalty, astfel că Rizespor obţine un singur punct din acest meci şi ocupă locul 9 în acest moment, în campionatul Turciei, însă la numai trei puncte de liderul surprinzător, Amedspor.

Evoluţiile remarcabile din ultimele două meciuri îl transformă pe Iustin Doicaru într-un jucător demn de luat în seamă de selecţionerul Gheorghe Hagi, înainte de debutul în UEFA Nations League, mai ales în condiţiile în care tehnicianul duce lipsă de soluţii viabile în ofensivă.