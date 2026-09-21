Festivalul de Film de la Toronto 2026. Drama spaniolă "La Bola Negra" a câştigat marele premiu

Marele premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Toronto din acest an a fost câştigat de drama spaniolă, "La Bola Negra" ("The Black Ball"). Lungmetrajul, care a primit recunoaşterea la festivalul din Canada, va reprezenta Spania la Oscaruri.

Regizat de duoul spaniol Javier Ambrossi şi Javier Calvo, supranumiţi "Javis", acest film de două ore şi 35 de minute retrasează mai multe epoci, printre care şi perioada crucială a Războiului Civil, care a opus, între 1936 şi 1939, guvernul republican unei insurecţii militare şi naţionaliste conduse de generalul Franco, potrivit Agerpres.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Filmul câştigător al premiului publicului (People's Choice Award) împleteşte poveştile a trei bărbaţi care trăiesc în epoci diferite în Spania, toţi confruntându-se cu opresiunea socială din cauza homosexualităţii lor. Mai întâi, povestea unui tânăr respins în 1932 dintr-un club select din cauza homosexualităţii sale, apoi naşterea dorinţei între doi soldaţi inamici în plin război civil spaniol şi, în cele din urmă, căutarea adevărului de către un tânăr istoric gay, în 2017.

"Este un omagiu adus comunităţii LGBTQ+", a explicat Javier Ambrossi pentru AFP.

Filmul, în care apare pentru scurt timp actriţa Penelope Cruz, în rolul unei cântăreţe de cabaret, a fost aplaudat îndelung marţi, cu ocazia prezentării sale la festival.

Spre deosebire de festivaluri de film precum cele de la Cannes, Berlin sau Veneţia, producţiile câştigătoare la Toronto nu sunt selectate de un juriu. În schimb, publicul votează filmele preferate.

Filmul va reprezenta Spania la Oscaruri în 2027

Pelicula "La Bola Negra" va reprezenta Spania la Oscaruri în 2027, unde va concura la categoria "Cel mai bun film internaţional".

Regizorii Javier Ambrossi şi Javier Calvo, cunoscuţi în Spania mai ales pentru producţiile lor pentru micul ecran, s-au inspirat pentru acest film dintr-o piesă de teatru neterminată a poetului şi dramaturgului Federico Garcia Lorca, executat prin împuşcare în 1936.

Pe locul secund s-a clasat "I Play Rocky" al lui Peter Farrelly, care prezintă parcursul dificil al actorului Sylvester Stallone până la primul film "Rocky".

Locul al treilea i-a revenit filmului "Being Heumann" al scenaristei şi regizoarei Siân Heder, câştigătoare a premiului Oscar pentru "CODA".

Premiul internaţional al publicului

Filmul "Elsinore" al lui Simon Stone, cu Andrew Scott în rolul principal, a câştigat premiul internaţional al publicului (International People's Choice Award).

"Darlene Love: I Know Where I've Been", regizat de Barry Avrich, a fost desemnat cel mai bun film documentar. Pelicula prezintă cariera plină de evenimente a cântăreţei Darlene Love, mult timp subapreciată.

Cea de-a 51-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto s-a desfăşurat în perioada 10-20 septembrie. În această perioadă au fost proiectate 294 de filme din 72 de ţări.