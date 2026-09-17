Fluviul Fitzroy, care adăposteşte crocodili ”mâncători de oameni”, a fost ales oficial joi ca loc de desfăşurare a probelor de canotaj şi caiac-canoe din cadrul Jocurilor Olimpice de la Brisbane (Australia) din 2032, în urma unei evaluări independente „aprofundate şi riguroase”, potrivit Federaţiei Mondiale de Canotaj.

Jocurile Olimpice din 2032. Un fluviu plin de crocodili va găzdui probele de canotaj şi caiac-canoe - Arhiva Observator

Situată în Rockhampton, la aproximativ 600 km nord de Brisbane, această porţiune a fluviului reprezintă o alegere controversată. Pe lângă prezenţa crocodililor marini, cunoscuţi ca fiind mâncători de oameni, au existat mai multe îngrijorări legate de condiţiile tehnice şi de echitatea sportivă.

Fluviul Fitzroy, al doilea din Australia ca suprafaţă a bazinului hidrografic, este în special predispus la viituri şi curenţi puternici, care pot crea condiţii inegale de competiţie. Lipsa capacităţilor de cazare pentru sportivi şi spectatori a stârnit, de asemenea, critici.

O petiţie prin care se solicita mutarea competiţiilor într-o instalaţie construită special în apropierea oraşului Brisbane a strâns mii de semnături.

Articolul continuă după reclamă

Însă o evaluare independentă a concluzionat că locaţia era adecvată pentru găzduirea competiţiilor. Decizia a fost aprobată de conducerea World Rowing (federaţia internaţională de canotaj) şi Paddle Worldwide (federaţia internaţională de caiac-canoe), precum şi de organizatorii Jocurilor. "Ştim acum că râul Fitzroy este capabil să ofere condiţii echitabile de competiţie în timpul Jocurilor", a afirmat preşedintele World Rowing, Jean-Christophe Rolland, precizând că studiul s-a axat în special pe debite, niveluri ale apei şi condiţii de vânt.

Preşedintele Brisbane 2032, Andrew Liveris, a salutat joi această alegere, considerând că aceasta aduce "mai multă certitudine" pentru continuarea pregătirii locaţiei din Rockhampton. Problema crocodililor nu a fost abordată în cadrul evaluării. Organizatorii au asigurat însă că vor fi puse în aplicare proceduri în cazul observării unuia dintre acestei reptile.

Fitzroy reprezintă limita sudică a populaţiei reproducătoare de crocodili marini din Queensland. În această zonă au fost deja semnalate mai multe exemplare de dimensiuni foarte mari, printre care unul de 4,6 m capturat în 2023 la aproximativ şase kilometri de viitorul traseu.