Lionel Messi este de neoprit! Miercuri seară, argentinianul a marcat al 100-lea său gol în tricoul echipei Inter Miami, aducând echipei sale trofeul Campeones Cup în faţa formaţiei Cruz Azul (2-0).

Lionel Messi scrie istorie la Inter Miami. Golul 100 și al 49-lea trofeu din carieră - X - Campeones Cup

La 39 de ani, el a fost, încă o dată, eroul decisiv al unei confruntări care opune în fiecare an câştigătorul campionatului nord-american de fotbal (MLS) şi pe cel al campionatului mexican.

A deschis scorul cu o lovitură de cap din apropierea porţii în minutul 24, după o pasă a celui care a fost deja coechipierul său la Barça, Luis Suárez, marcând astfel al 100-lea gol în 115 meciuri disputate pentru Inter Miami, în toate competiţiile.

Ca o ironie a sorţii, el marcase primul său gol cu echipa din Florida împotriva aceluiaşi club, Cruz Azul, dintr-o lovitură liberă la începutul lunii iulie 2023.

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A câştigat al 49-lea trofeu din cariera sa, consolidându-şi şi mai mult statutul de cel mai titrat fotbalist din istorie. De la transferul său la Inter Miami în 2023, venind de la PSG, şi-a îmbogăţit palmaresul cu cinci titluri

În cursa pentru al 9-lea Balon de Aur

Pentru a stabili scorul final miercuri, Messi a oferit o pasă decisivă dintr-un corner către brazilianul Casemiro în minutul 81 (2-0).

"Trebuie să ne bucurăm de asta, pentru că nu ştim cât va mai dura. Ceea ce a făcut şi continuă să facă pentru fotbal este pur şi simplu incredibil (...). Rămâne cel mai bun, a demonstrat-o la Cupa Mondială şi continuă să o demonstreze în MLS", a declarat după meci fostul jucător al Real Madrid, fascinat de coechipierul său.

După o Cupă Mondială strălucitoare (8 goluri marcate de Messi), pe care Argentina a pierdut-o în finală, "Pulga" este în cursa pentru al nouălea Balon de Aur în acest an.

El şi-a anunţat retragerea din echipa naţională la sfârşitul lunii august şi va juca ultimul său meci cu Albiceleste pe 6 octombrie, la Buenos Aires.

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