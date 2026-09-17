Observator » Sport » Lionel Messi scrie istorie la Inter Miami. Golul 100 și al 49-lea trofeu din carieră

Lionel Messi scrie istorie la Inter Miami. Golul 100 și al 49-lea trofeu din carieră

Lionel Messi scrie istorie la Inter Miami. Golul 100 și al 49-lea trofeu din carieră Lionel Messi scrie istorie la Inter Miami. Golul 100 și al 49-lea trofeu din carieră - X - Campeones Cup
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor M.U. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 17.09.2026, 16:12 | Modificat la 17.09.2026, 16:12

Lionel Messi este de neoprit! Miercuri seară, argentinianul a marcat al 100-lea său gol în tricoul echipei Inter Miami, aducând echipei sale trofeul Campeones Cup în faţa formaţiei Cruz Azul (2-0).

La 39 de ani, el a fost, încă o dată, eroul decisiv al unei confruntări care opune în fiecare an câştigătorul campionatului nord-american de fotbal (MLS) şi pe cel al campionatului mexican.

A deschis scorul cu o lovitură de cap din apropierea porţii în minutul 24, după o pasă a celui care a fost deja coechipierul său la Barça, Luis Suárez, marcând astfel al 100-lea gol în 115 meciuri disputate pentru Inter Miami, în toate competiţiile.

Ca o ironie a sorţii, el marcase primul său gol cu echipa din Florida împotriva aceluiaşi club, Cruz Azul, dintr-o lovitură liberă la începutul lunii iulie 2023.

Articolul continuă după reclamă

A câştigat al 49-lea trofeu din cariera sa, consolidându-şi şi mai mult statutul de cel mai titrat fotbalist din istorie. De la transferul său la Inter Miami în 2023, venind de la PSG, şi-a îmbogăţit palmaresul cu cinci titluri

În cursa pentru al 9-lea Balon de Aur

Pentru a stabili scorul final miercuri, Messi a oferit o pasă decisivă dintr-un corner către brazilianul Casemiro în minutul 81 (2-0).

"Trebuie să ne bucurăm de asta, pentru că nu ştim cât va mai dura. Ceea ce a făcut şi continuă să facă pentru fotbal este pur şi simplu incredibil (...). Rămâne cel mai bun, a demonstrat-o la Cupa Mondială şi continuă să o demonstreze în MLS", a declarat după meci fostul jucător al Real Madrid, fascinat de coechipierul său.

Pe acelaşi subiect

După o Cupă Mondială strălucitoare (8 goluri marcate de Messi), pe care Argentina a pierdut-o în finală, "Pulga" este în cursa pentru al nouălea Balon de Aur în acest an.

El şi-a anunţat retragerea din echipa naţională la sfârşitul lunii august şi va juca ultimul său meci cu Albiceleste pe 6 octombrie, la Buenos Aires.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

M.U.
Like
messi lionel messi inter miami fotbal fotbalist gol cariera
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.