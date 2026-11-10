Observator » Sport » Arina Sabalenka şi Mirra Andreeva, debut cu victorii la Turneul Campioanelor

Arina Sabalenka şi Mirra Andreeva, debut cu victorii la Turneul Campioanelor

Arina Sabalenka şi Mirra Andreeva, debut cu victorii la Turneul Campioanelor Arina Sabalenka şi Mirra Andreeva, debut cu victorii la Turneul Campioanelor - Facebook - WTA
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 18:17 | Modificat la 10.11.2026, 20:52

Numărul doi mondial, Arina Sabalenka, şi-a început cu dreptul parcursul la Turneul Campioanelor, obţinând o victorie obţinută cu greu în faţa Karolinei Muchova, în timp ce Mirra Andreeva a trecut fără probleme de Elina Svitolina, odată cu începerea meciurilor din Grupa 2, luni.

La a şasea participare consecutivă la turneul de final de sezon, Sabalenka a trebuit să depună eforturi considerabile pentru a o învinge pe o Muchova foarte determinată, cu scorul de 7-6(2), 7-5, sportiva cehă făcându-şi debutul la acest eveniment după un sezon de succes, în care a câştigat titluri la Doha şi Bad Homburg şi a ajuns în finala de la Wimbledon.

Într-o confruntare între tinereţe şi experienţă, campioana de la Roland Garros, Andreeva, a avut un debut impresionant, învingând-o pe Svitolina, campioana WTA Finals din 2018, cu 6-4, 6-0.

Articolul continuă după reclamă

Rusoaica a avut nevoie de un singur break pentru a câştiga primul set, înainte de a-şi ridica considerabil nivelul de joc în setul al doilea, unde a câştigat toate cele şase game-uri, obţinând o victorie categorică.

Svitolina, care o învinsese pe Andreeva la Openul Australiei, a avut dificultăţi în a găsi soluţii de această dată, nereuşind să valorifice niciunul dintre cele şase puncte de break pe care le-a obţinut.

În etapa a doua, Sabalenka va evolua cu Andreeva, iar Svitolina cu Muchova.

Pe acelaşi subiect

M.U.
Like
arina sabalenka mirra andreeva turneul campioanelor tenis
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.