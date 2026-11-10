Numărul doi mondial, Arina Sabalenka, şi-a început cu dreptul parcursul la Turneul Campioanelor, obţinând o victorie obţinută cu greu în faţa Karolinei Muchova, în timp ce Mirra Andreeva a trecut fără probleme de Elina Svitolina, odată cu începerea meciurilor din Grupa 2, luni.

Arina Sabalenka şi Mirra Andreeva, debut cu victorii la Turneul Campioanelor - Facebook - WTA

La a şasea participare consecutivă la turneul de final de sezon, Sabalenka a trebuit să depună eforturi considerabile pentru a o învinge pe o Muchova foarte determinată, cu scorul de 7-6(2), 7-5, sportiva cehă făcându-şi debutul la acest eveniment după un sezon de succes, în care a câştigat titluri la Doha şi Bad Homburg şi a ajuns în finala de la Wimbledon.

Într-o confruntare între tinereţe şi experienţă, campioana de la Roland Garros, Andreeva, a avut un debut impresionant, învingând-o pe Svitolina, campioana WTA Finals din 2018, cu 6-4, 6-0.

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Rusoaica a avut nevoie de un singur break pentru a câştiga primul set, înainte de a-şi ridica considerabil nivelul de joc în setul al doilea, unde a câştigat toate cele şase game-uri, obţinând o victorie categorică.

Svitolina, care o învinsese pe Andreeva la Openul Australiei, a avut dificultăţi în a găsi soluţii de această dată, nereuşind să valorifice niciunul dintre cele şase puncte de break pe care le-a obţinut.

În etapa a doua, Sabalenka va evolua cu Andreeva, iar Svitolina cu Muchova.