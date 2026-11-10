Atacantul Daniel Bîrligea a declarat, marţi, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că un joc bun şi un rezultat pozitiv al echipei naţionale de fotbal a României în partida cu Polonia, din Liga Naţiunilor, ar avea un efect benefic asupra moralului 'tricolorilor' pentru viitor.

Daniel Bîrligea, înaintea meciului cu Polonia din Liga Națiunilor: "Un joc frumos ne-ar ajuta la mentalitate” - FRF - Youtube

"Este o fericire mare, o mândrie să vin aici la naţională, să reprezint o naţiune şi o bucurie imensă. Cred că trebuie să rămânem concentraţi, să continuăm să muncim şi să credem că, prin muncă şi mentalitatea corectă, vor veni şi rezultate bune. Cu siguranţă, nişte rezultate pozitive sau un joc pozitiv, un joc frumos, ne-ar ajuta foarte mult pentru mentalitate, ne-ar da acel plus pentru viitor. Îmi doresc ca grupul să fie unit şi să arate că poate să facă chestii frumoase şi că suntem uniţi", a declarat Bîrligea.

Îmi doresc să facem toţi un meci bun

Referindu-se la obiectivele sale personale în ultimele două partide din Liga Naţiunilor, atacantul a spus că îşi doreşte să marcheze, dar a pus accentul pe prestaţia colectivă, considerând că responsabilitatea golurilor aparţine întregii echipe.

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"Eu sper să marchez la fiecare meci, să fac un meci bun şi îmi doresc să facem toţi un meci bun. Apoi, dacă vin şi golurile, suntem fericiţi, dar important e jocul echipei. Părerea mea este că, pentru un atacant, da, golurile contează, dar nu neapărat trebuie să le dea atacantul. Echipa trebuie să dea golurile, că ele schimbă tabela. Dar cred că atacantul sau orice jucător trebuie să aibă o prestaţie bună, să lupte şi să ajute cât mai mult echipa", a spus acesta.

Bîrligea a vorbit şi despre experienţa de la formaţia italiană Frosinone, pentru care a reuşit să înscrie, afirmând că s-a acomodat rapid şi că este mulţumit de atmosfera din cadrul clubului: "A fost o bucurie imensă să înscriu pentru Frosinone, pentru că îmi doream foarte mult să fiu acolo, să arăt ceea ce pot şi să pun o ştampilă acolo. M-am adaptat foarte bine, foarte repede. Colegii sunt super de treabă, antrenorii şi stafful sunt incredibili şi mă simt chiar bine."

Atacantul naţionalei a transmis şi un mesaj suporterilor, cărora le-a mulţumit pentru susţinerea arătată la precedenta partidă, cu Suedia, şi pe care îi aşteaptă în număr cât mai mare la meciul cu Polonia.

"În primul rând, le mulţumim suporterilor pentru prezenţa de la meciul trecut. Am încredere că o să fie cât mai mulţi să ne susţină. E o mare plăcere să-i avem alături, să simţim că ne susţin până la capăt şi îmi doresc să fie mereu acolo cu noi, că ne dau mereu o mână de ajutor", a spus Bîrligea.

În perspectiva preliminariilor Campionatului European din 2028, Bîrligea a spus că prioritatea este ca echipa naţională să fie pregătită pentru lupta de calificare, fără să se concentreze deocamdată asupra adversarelor: "Cu siguranţă ne gândim şi la preliminariile pentru EURO 2028, să ajungem acolo pregătiţi, să luptăm pentru calificare. Dar nu ne gândim cu cine vom concura. Îmi doresc doar să fim pregătiţi şi să luptăm cât de mult putem."

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin "dubla" programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia.

Partidele difuzate pe Antena 1 şi în AntenaPlay au loc după următorul program: