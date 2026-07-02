Universitatea Craiova l-a transferat pe atacantul francez Simon Elisor
Atacantul francez Simon Elisor a semnat un contract valabil pe doi ani, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon, cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat, miercuri, campioana României pe pagina sa de Facebook.
Elisor a intrat deja în programul de pregătire al echipei, revenită marţi din stagiul de pregătire efectuat în Austria.
În vârstă de 26 de ani, Simon Elisor a mai evoluat pentru echipe precum Martigues, Istres, AC Ajaccio, SC Sete, FC Villefranche, RFC Seraing, Laval, Metz, Troyes şi Famalicao.
În stagiunea trecută, Elisor a adunat 33 de partide în campionatul Portugaliei, a marcat un gol şi a dat două pase decisive.
Elisor este al patrulea transfer efectuat de Universitatea pentru sezonul viitor, după portarii Alexandru Maxim (FC Voluntari) şi Răzvan Sava (Udinese) şi fundaşul jamaican Ronaldo Romario Webster (Shkendija).