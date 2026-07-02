Atacantul francez Simon Elisor a semnat un contract valabil pe doi ani, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon, cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat, miercuri, campioana României pe pagina sa de Facebook.

Universitatea Craiova l-a transferat pe atacantul francez Simon Elisor - Facebook - Universitatea Craiova

Elisor a intrat deja în programul de pregătire al echipei, revenită marţi din stagiul de pregătire efectuat în Austria.

În vârstă de 26 de ani, Simon Elisor a mai evoluat pentru echipe precum Martigues, Istres, AC Ajaccio, SC Sete, FC Villefranche, RFC Seraing, Laval, Metz, Troyes şi Famalicao.

În stagiunea trecută, Elisor a adunat 33 de partide în campionatul Portugaliei, a marcat un gol şi a dat două pase decisive.

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Elisor este al patrulea transfer efectuat de Universitatea pentru sezonul viitor, după portarii Alexandru Maxim (FC Voluntari) şi Răzvan Sava (Udinese) şi fundaşul jamaican Ronaldo Romario Webster (Shkendija).

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