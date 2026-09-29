Un bărbat din Braşov şi-a luat fiica şi a ţinut-o departe de mamă timp de 2 ani. A fost trimis în judecată

Un bărbat din judeţul Braşov a fost trimis în judecată, după ce a luat-o pe fiica sa minoră de la mama ei, de care e divorţat, şi a refuzat să îi dea mamei copilul timp de doi ani şi cinci luni. Deşi femeia s-a adresat autorităţilor, cazul a fost soluţionat abia după ce dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, explicaţia oficială pentru trenarea dosarului fiind aceea că Parchetul din Făgăraş se confruntă cu lipsă de personal.

”Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că, începând cu data de 08.04.2024 şi până la data de 16.09.2026, inculpatul M.M.D. ar fi reţinut-o pe minora M.A.G., fără consimţământul mamei sale, B.I., la locuinţa lui din sat Berivoi, com. Recea, jud. Braşov, încălcând dispoziţiile sentinţei civile pronunţate de Judecătoria Făgăraş, prin care se stabilea locuinţa minorei la mamă”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului.

Cazul a fost preluat, în septembrie 2026, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş, explicaţia pentru care acesta a trenat timp de peste doi ani fiind aceea că Parchetul din Făgăraş se confruntă cu lipsă de personal.

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”Precizăm că iniţial cauza a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, unitate care se confruntă de mai mulţi ani cu grave probleme de personal, astfel că la data de 18.06.2026, pentru a asigura soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, cauza a fost preluată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov”, precizează documentul citat.

În 16 septembrie, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, el fiind apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Prin rechizitoriu procurorul a solicitat menţinerea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare la Judecătoria Făgăraş.