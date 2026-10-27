La 33 de ani, Harry Kane a câştigat pentru prima dată Balonul de Aur 

După mai mult de un deceniu petrecut la Tottenham Hotspur, atacantul englez Harry Kane a avut nevoie de un transfer la Bayern Munchen şi încă trei ani de muncă pentru a câştiga, în sfârşit, Balonul de Aur.

Kane a fost anunţat, luni seara, drept câştigătorul celui mai important trofeu, atacantul englez depăşindu-i, în cele din urmă, pe francezul Kylian Mbappe, de la Real Madrid, câştigătorul Balonului de Argint, şi pe spaniolul Lamine Yamal, de la FC Barcelona, câştigătorul Balonului de Bronz.

Interesant este că, în cele din urmă, au primat evoluţiile individuale, dacă ne gândim că nici Kane, nici Mbappe nu au câştigat nici Liga Campionilor, nici Campionatul Mondial.

TOP 10 a fost completat, în ordine, de Rodri (Spania, Manchester City/FC Barcelona), Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint Germain), Ousmane Dembélé (Franţa, Paris Saint Germain), Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), Michael Olise (Franţa, Bayern Munchen), Fabian Ruiz (Spania, Paris Saint Germain).

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"Vreau să le mulțumesc celor de la France Football pentru acest eveniment. Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au votat. Am fost în această cursă împotriva multor jucători de super clasă, mulți dintre ei îmi sunt colegi. Le mulțumesc colegilor mei de la Bayern Munchen, îi mulțumesc lui Vinnie (n.r. Vincent Kompany), care e în spital și căruia îi doresc însănătoșire grabnică. Vreau să-i mulțumesc și staff-ului și tuturor celor din club, sunt mândru că fac parte din familie și că aduc acest trofeu acolo unde îi e locul. Vreau să le mulțumesc și celor de la Tottenham, de asemenea. N-aș fi cine sunt acum fără Tottenham, asta e clar. Le mulțumesc tuturor cu care am colaborat acolo. Vă mulțumesc tuturor din această sală, tuturor de pe stadioane, tuturor care și-au arătat susținerea pe social media. Este o onoare și un privilegiu să vă mulțumesc! Vreau să le mulțumesc lui Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte, Roy Hodgson, Gareth Southgate și toți antrenorii pe care i-am avut încă de la începutul carierei. Am învățat foarte multe de la voi. Cei mai buni oameni și cei mai buni antrenori nu fac decât să te îmbunătățească. Pentru orice copil care vrea să ajungă aici, chiar dacă vor fi suișuri și coborâșuri, trebuie să continue să aibă încredere în continuare. Și eu am visat să ajung aici și vreau să le transmit că orice e posibil și să nu să dea bătuți vreodată", a fost mesajul transmis de Harry Kane, după ce a primit Balonul de Aur.

La gala de luni seara au mai fost acordate, însă, şi alte premii. Alexia Putellas, de la FC Barcelona, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii, Lamine Yamal, de la FC Barcelona, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al lumii, pentru a treia oară la rând, iar Vicky Lopez, tot de la FC Barcelona, a fost desemnată cea mai bună tânără jucătoare a lumii.

De asemenea, Unai Simon, de la Athletic Bilbao, şi Cata Coll, de la FC Barcelona, au fost desemnaţi cei mai buni portari, Gerd Muller Trophy a fost câştigat de Harry Kane, la masculin, cu 73 de goluri marcate într-un an calendaristic, şi de Charlyn Corral, la feminin, cu 49 de goluri marcate într-un an calendaristic, în timp ce Bukayo Saka, de la Arsenal Londra, a primit Trofeul Socrates pentru evenimentele caritabile în care a fost implicat.

Trofeul pentru cel mai bun club a fost câştigat de Paris Saint Germain, la masculin, şi de FC Barcelona, la feminin, în timp ce trofeul pentru cel mai bun antrenor a fost câştigat de selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, la masculin, şi de Pere Romeu, de la FC Barcelona, la feminin.