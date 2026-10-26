Fostul căpitan al echipei engleze de fotbal Manchester United, Gary Neville, este de acord cu faptul că plecarea lui Michael Carrick de la clubul de pe Old Trafford este probabil necesară, clubul fiind într-o degringoladă absolută, transmite DPA, citaţi de Agerpres .

Gary Neville consideră că Manchester United are nevoie de o schimbare în privința lui Michael Carrick - Facebook - Manchester United

Manchester United a fost zdrobită de Bournemouth, duminică, cu 0-3, pe teren propriu, la doar patru zile după ce a pierdut cu 1-4 meciul cu formaţia italiană Como în Liga Campionilor.

Michael Carrick i-a succedat, în ianuarie, portughezului Ruben Amorim pe banca tehnică a ''diavolilor roşii'' şi a reuşit un reviriment în campionat ajungând până pe locul trei în Premier League şi revenind astfel şi în Liga Campionilor.

United a câştigat doar un singur meci din opt disputate în acest sezon din Premier League, iar acum se află la doar un punct deasupra zonei retrogradării, pe locul 16.

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''Va fi extraordinar de dificil pentru Michael Carrick să fie mai departe antrenorul lui Manchester United'', a spus fostul internaţional Gary Neville, într-un comentariu pentru Sky Sports.

''Este oribil să spun acest lucru. Am jucat cu el, îl cunosc'', a mai spus Neville.

Acesta a vorbit pe fondul imaginilor cu fanii nemulţumiţi, cu directorul executiv Omar Berrada şi directorul pentru fotbal Jason Wilcox stând în tribune, Neville sugerând că plecarea lui Carrick din funcţia de antrenor principal este iminentă.

Acesta a mai adăugat: ''Fanii lui Manchester United strigau numele lui Michael Carrick pentru că eu cred că ei ştiu ceea ce urmează să se întâmple la club. Ei au mai văzut acest lucru înainte''.

''El este unul dintre ei şi este popular. Dar proprietarii, departamentul de sport şi jucătorii nu sunt populari. Ei au permis ca acest club să decadă, iar cei doi (Berruda şi Wilcox) vor lua probabil o decizie care va nemulţumi suporterii lui Manchester United, dar aceasta este probabil necesară'', a mai spus fostul căpitan al lui United.

''Este o dezordine absolută. Clubul de fotbal este în dezordine în prezent'', a mai adăugat acesta.

Un alt fost jucător al lui United, Ashley Young, a criticat lipsa de efort şi de unitate a jucătorilor pe fondul seriei de opt meciuri fără victorie.

''Michael Carrick este o legendă a clubului de fotbal, dar jucătorii nu au arătat nimic pe teren'', a declarat Young pentru Sky Sports.

''Ei nu au alergat, nu au arătat ca o echipă. Dacă te uiţi la Bournemouth, ai schimba fiecare jucător din acea echipă pentru Manchester United. Dacă te uiţi la Ineos (acţionarii minoritari ai lui United) şi ceea ce s-a reuşit pe durata verii, aceşti acţionari nu au adus jucători'', a explicat Young.

''Dar jucătorii în anumite momente trebuie să facă faţă şi să se conteze pe ei. Nu împreună, ci toţi la nivel individual'', a adăugat Young.

''Este dezamăgitor să-l vezi pe Michael Carrick astfel, mi-aş dori să existe acolo jucători care să aibă dragostea pentru club pe care o are el. Jucătorii pot părea puţin demoralizaţi, dar cred că Michael Carrick ştie că dezastrul este iminent'', a mai spus fostul jucător al lui United.

Jamie Carragher, fost jucător al lui Liverpool, a cerut celor de la United să schimbe antrenorul de dragul lui Carrick.

Acesta a spus: ''Manchester United trebuie să facă acea modificare în această seară (duminică - n.r.), pentru că se va ajunge acolo unde nu este plăcut să vezi clubul''.

''Manchester United, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, este pe locul 16 în Premier League şi acest lucru nu mai poate continua. Michael Carrick trebuie să fie eliberat din responsabilităţile sale în această seară (duminică - n.r.), nu doar pentru binele lui Manchester United de a merge înainte, ci şi pentru binele lui Michael Carrick'', a adăugat Carragher.

''El este foarte emoţional şi foarte afectat, iar acest lucru nu este bine nici pentru Manchester United şi nici pentru Michael Carrick'', a mai spus Jamie Carragher.