Fotbalistul spaniol Lamine Yamal consideră că succesul cu naţionala Spaniei şi câştigarea titlului în La Liga cu FC Barcelona ar trebui să-i ofere avantajul necesar în acest an în cursa pentru câştigarea Balonului de Aur, transmite Reuters.

Lamine Yamal consideră că Kylian Mbappe este singurul său adversar pentru Balonul de Aur - Facebook - Lamine Yamal

Atacantul francez Kylian Mbappe, care a fost cel mai bun marcator la Cupa Mondială din America de Nord din acest an, dar totodată şi golgheterul sezonului trecut din La Liga şi Liga Campionilor, a declarat săptămâna trecută că niciun jucător nu a fost mai bun decât el anul trecut, chiar dacă nu a reuşit să câştige vreun trofeu.

Lamine Yamal a fost desemnat cel mai bun jucător în La Liga în sezonul trecut, echipa sa FC Barcelona reuşind să-şi apere cu succes titlul, iar ulterior a jucat un rol important în câştigarea Cupei Mondiale din America de Nord de către naţionala Spaniei.

''Cred cu sinceritate că suntem cei mai buni doi jucători din lume, iar în acest an consider că merit acest premiu pentru ceea ce am câştigat'', a spus Yamal, într-un fragment de interviu distribuit de Movistar, duminică.

Articolul continuă după reclamă

''În ceea ce mă priveşte, Mbappe şi cu mine suntem cei mai buni din lume. Este limpede pentru mine, iar toţi cei care urmăresc meciurile ştiu acest lucru'', a adăugat jucătorul Barcelonei.

Lamine Yamal a fost al doilea jucător în clasamentul Balonului de Aur anul trecut, după câştigătorul trofeului, Ousmane Dembele, iar Mbappe a fost al treilea în anul 2023, atunci când argentinianul Lionel Messi a câştigat distincţia pentru a opta oară.

Trofeul Balonul de Aur va fi decernat la Londra, la 26 octombrie.