Elena Rîbakina a câştigat US Open după o finală dramatică şi devine noul lider mondial

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka în trei seturi, cu 6-4, 5-7, 6-2, sâmbătă, în finala desfăşurată la New York.

Rîbakina, numărul doi mondial, care avea deja asigurată detronarea adversarei sale din fotoliul de lider mondial, s-a impus după două ore şi 21 de minute. Pentru Rîbakina (27 ani) acesta este al treilea titlu de Mare Şlem din carieră, după cel a de la Wimbledon din 2022 şi de la Australian Open de anul acesta, tot după o finală cu Sabalenka.

Rîbakina a primit un cec de 5,5 milioane de dolari pentru victoria sa finală

Sabalenka a ratat şansa de a câştigat al treilea său trofeu consecutiv la Flushing Meadows după cele din 2024 şi 2025. Cele două jucătoare s-au mai înfruntat o dată într-o finală de Mare Şlem, Sabalenka impunându-se în prima, în 2023, la Melbourne. Sabalenka are avantaj în meciurile directe, 10-8.

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Belarusa a ajuns la cinci finale de Mare Şlem pierdute din nouă jucate. Rîbakina a primit un cec de 5,5 milioane de dolari pentru victoria sa finală, în timp ce Sabalenka s-a ales cu 2,8 milioane de dolari.