Coproprietarii Todd Boehly şi Mark Walter sunt aproape de un acord să-şi vândă acţiunile de la clubul englez de fotbal Chelsea către Clearlake Capital, concern care deţine pachetul majoritar de acţiuni la clubul londonez, transmite DPA.

Todd Boehly şi Mark Walter sunt aproape să-şi vândă acţiunile de la clubul Chelsea - Facebook - Fc Chelsea

Un purtător de cuvânt al lui Walter a confirmat într-o declaraţie pentru Bloomberg că miliardarul american ar urma să facă profit din vânzarea celor 12,8% acţiuni de la club pe care le-a achiziţionat alături de un consorţiu în 2022.

Walter, Boehly şi investitorul elveţian Hansjorg Wyss au cumpărat 12,8% acţiuni alături de compania de capital Clearlake, care deţine 61,5% din clubul Chelsea, dar care îşi va mări participaţia generală în cadrul clubului de îndată ce înţelegerea este parafată.

''Această potenţială tranzacţie evaluează participaţia lui Mark Walter în cadrul clubului Chelsea la un nivel superior faţă de investiţia sa iniţială şi reprezintă o altă investiţie de succes în sport pentru el'', a mai spus purtătorul de cuvânt al lui Walter pentru Bloomberg.

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''După această ieşire din cadrul clubului londonez, domnul Walter intenţionează să facă alte investiţii în sport, unde el şi TWG Global au o colaborare puternică împreună'', a mai spus acesta.

Cotidianul Financial Times a relatat luna trecută că Boehly şi Walter sunt în discuţii să-şi vândă acţiunile. Clubul Chelsea Londra nu a răspuns deocamdată solicitării presei de a comenta pe marginea acestei potenţiale tranzacţii.