Un tânăr de 20 de ani a fost reținut duminică după ce și-a forțat fosta parteneră să urce într-o mașină în parcarea unui supermarket din Pitești și a fugit cu ea. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate.

Un tânăr de 20 de ani și-a răpit fosta iubită din parcarea unui supermarket din Pitești. Cum l-a prins poliţia - Arhivă

„La data de 13 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 13:30, un bărbat ar fi constrâns o femeie să se urce într-un autoturism, în timp ce se aflau în parcarea unui supermarket din Pitești, iar ulterior au părăsit zona, îndreptându-se către comuna Bascov”, se arată în informarea emisă de IPJ Argeș.

Mașina a fost identificată în trafic, pe raza comunei Băiculești. În autoturism se aflau o tânără de 22 de ani, din județul Teleorman, și un tânăr de 20 de ani, din Câmpulung, fostul concubin al acesteia. În urma verificărilor, polițiștii au decis să nu dispună emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

„În conformitate cu prevederile Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, a fost parcursă procedura de evaluare a riscului, rezultând că nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu”, au transmis polițiștii.

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Autoritățile au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Ancheta a fost preluată de Biroul Investigații Criminale Pitești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat cu propunere de luare a unei măsuri preventive.