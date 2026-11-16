Se pregăteşte Ialta 2.0? Xi, Putin şi Trump discută despre pacea mondială la summitul cu mize uriaşe din China

Un summit fără precedent începe, miercuri, în oraşul Shenzen din China, unde Xi Jinping, Vladimir Putin şi Donald Trump vor sta toţi, pentru prima dată, la aceeaşi masă şi vor discuta despre pacea mondială. Întâlnirea stârneşte însă şi temeri că cele trei mari puteri ar putea pune la cale o înţelegere privind împărţirea sferelor de influenţă, scenariu care aminteşte de Ialta.

China a declarat luni că președintele Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin vor aborda tema ''păcii mondiale'' în cadrul primei lor întâlniri trilaterale, preconizată să se desfășoare joi pe marginea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) în orașul chinez Shenzhen (sud).

Cei trei șefi de stat vor proceda la ''discuții aprofundate despre păstrarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri, ceea ce va avea o importanță istorică'', a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, într-o conferință de presă.

''O comunicare mai strânsă între China, Rusia și SUA, alături de gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor, servește intereselor tuturor celor trei țări'', a adăugat reprezentanta MAE chinez, citată de Reuters. De asemenea, aceasta răspunde așteptărilor comunității internaționale și contribuie la ''stabilizarea situației globale și la promovarea dialogului și cooperării'', a afirmat Mao Ning, fără să ofere detalii despre temele de pe agenda reuniunii tripartite.

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Cei trei lideri se vor întâlni joi

Kremlinul și Casa Albă confirmaseră deja această întâlnire tripartită, înaintea Beijingului, luni dimineața. Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, care include 21 de țări membre, va începe miercuri.

Potrivit programului lui Trump pentru joi în Shenzhen publicat de Casa Albă, liderul SUA va avea o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping și o întâlnire trilaterală cu Xi și Putin, care va avea loc joi de la ora 8.30, ora României. Însa, nu este programată si o întâlnire bilaterală separată între Trump și Putin.

Xi Jinping s-a mai întâlnit separat cu Putin și cu Trump la Beijing, la doar câteva zile distanță, la începutul acestui an. În septembrie, președintele american l-a primit, la rândul său, pe liderul chinez la Washington.

Potrivit responsabililor americani, Donald Trump dorește să abordeze problema reducerii numărului de arme nucleare în lume și războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie prin loviturile israeliano-americane împotriva Iranului, dar nu și războiul între Ucraina și Rusia.

Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, indicase la rândul său că, în cadrul întâlnirii sale recente cu Xi Jinping, președintele chinez a manifestat o oarecare ''iritare'' față de ideea ca discuțiile trilaterale să abordeze războiul din Ucraina. ''El a subliniat în mod explicit că este vorba despre un conflict european în care europenii trebuie să fie de asemenea prezenți la masa negocierilor'', a declarat șeful statului german pentru postul ARD.

În materie de dezarmare nucleară, China insistă de mult timp ca SUA și Rusia să-și reducă propriile arsenale nucleare înainte ca Beijingul să accepte să procedeze într-o manieră similară.

Temerile europenilor

Încă din octombrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat îngrijorarea că o întâlnire trilaterală între Trump, Xi şi Putin ar putea duce la încheierea unor acorduri privind viitorul Ucrainei fără consultarea Kievului.

"Nu vrem deloc ca acest lucru să se transforme într-un Ialta 2, 3, 4, cu o redistribuire a influenţei", a declarat Zelenski jurnaliştilor luna trecută, făcând o comparaţie cu Conferinţa de la Ialta din 1945, din Crimeea, la care puterile aliate au redesenat efectiv harta mondială în urma celui de-al Doilea Război Mondial.