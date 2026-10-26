Un autocar a căzut într-o râpă de 20 de metri lângă Barcelona. 83 de răniţi, 7 dintre ei în stare gravă

Un accident grav de autocar s-a produs în apropiere de Barcelona, Spania. 83 de oameni au fost răniţi, dintre care şapte grav, după ce vehiculul a ieşit de pe un drum îngust, cu multe curbe, şi a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ 20 de metri. Zeci de echipaje de intervenţie au fost mobilizate la faţa locului.

Accidentul a avut loc duminică după-amiaza, în localitatea Fogars de Monclus, din apropierea Barcelonei, potrivit informaţiilor transmise de serviciile de urgenţă din Catalonia, citate de AP.

Serviciul de urgenţă medicală din Catalonia a anunţat că 83 de persoane au fost rănite. Dintre acestea, şapte au suferit răni grave, 18 au răni de gravitate medie, iar alte 58 au fost rănite uşor.

Autocarul a căzut într-o râpă de 20 de metri

Potrivit EFE, autocarul a ieşit de pe un drum îngust şi sinuos, după care s-a prăbuşit pe un versant, de la o înălţime de aproximativ 20 de metri.

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Circumstanţele exacte în care s-a produs accidentul nu erau cunoscute imediat după producerea evenimentului. Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili ce a provocat deraierea autocarului de pe şosea.

23 de ambulanţe şi două elicoptere, trimise la locul accidentului

Serviciile de urgenţă au mobilizat 23 de ambulanţe şi două elicoptere medicale pentru salvarea şi acordarea îngrijirii medicale persoanelor rănite.

La locul accidentului au fost trimise şi trei echipe mixte, formate din pompieri şi personal medical, precum şi trei echipe specializate în acordarea sprijinului psihologic.

Olga Pane, ministrul Sănătăţii din cadrul Guvernului regional al Cataloniei, a declarat că echipele de salvarea au verificat zona accidentului pentru a stabili dacă există şi alte victime.

Pompierii au mobilizat inclusiv echipe specializate în salvări montane, pentru a sprijini operaţiunile de intervenţie în zona în care autocarul a ieşit de pe şosea.