Bani mai mulţi, metri pătraţi mai puţini. Cu 100 de mii de euro, într-un mare oraş, îţi iei cel mult o garsonieră. Cluj-Napoca are cea mai scumpă piaţă imobiliară: metrul pătrat a trecut de trei mii de euro. Şi în capitală, sufrageriile... intră la apă. Doar preţurile rămân la înălţime. Constructorii nu mai fac apartamentele generoase de acum câţiva ani. Cutiile de chibrituri revin încet pe piaţă.

O sută de mii de euro. Este suma pusă la bătaie de români atunci când îşi caută o casă. De la un oraş la altul, aceşi bani deschid uşi foarte diferite.

Alex Prunean, reporter Observator: Clujul este, de departe, cea mai scumpă piață imobiliară. Aici, un apartament se vinde, în medie, cu 3.000 de euro pe metru pătrat. Așa că 100.000 de euro îți ajung să cumperi doar 37 de metri pătrați! Greta, în București ce poți să-ți cumperi din același buget?

Greta Neagu, reporter Observator: Alex, depinde foarte mult despre ce sector vorbim, pentru că diferențele de preț sunt destul de mari. Dar îți permiți o locuință ceva mai spațioasă, între 44 și 53 de metri pătrați. Sunt curioasă, totuși, la malul mării cum e? Andreea, ce poți să îți cumperi de același buget?

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Andreea Filip, reporter Observator: La malul mării, prețurile sunt mai mici! În Constanța, metrul pătrat costă aproximativ 1.900 de euro, iar cu 100.000 de euro poți cumpăra un apartament de 56 de metri pătrați. Cu aproape 20 de metri mai mult decât la Cluj, de pildă.

"Vedeta pieţei imobiliare rămâne apartamentul cu două camere- fie că vorbim de imobile noi, fie că vorbim de imobile vechi", a spus David Grigorescu, agent imobiliar.

Cu cât oraşul e mai mic, cu atât casa e mai mare. La Piteşti, Bacău sau Piatra-Neamţ, aceeaşi sută de mii de euro se întinde pe 65, 71 şi chiar 76 de metri pătraţi. Aproape de două ori mai mult spaţiu.

"Între sectorul 1 unde valoarea mediană era 2.700 de euro pe metrul pătrat şi sectorul 5 unde mediana este de 1.700 de euro pe metrul pătrat, avem o diferenţă de 1.000 de euro", a afirmat Adrian Vascu, evaluator imobiliar.

"Dacă se duce către construcţii noi vorbim aproape exclusiv de garsoniere şi cel mult apartamente de două camere în zona îndepărtată Ilfov, marginea de Bucureşti. În schimb, dacă acceptă şi imobile vechi- atunci putem să discutăm de garsoniere şi două camere încă, în cartiere", a mai afirmat David Grigorescu.

Cine vrea să rămână între graniţele oraşului va trebui să-şi lărgească bugetul, dacă nu vrea să-şi îngusteze pretenţiile. Mai ales că era TVA-ului mic pentru locuinţe a apus de luna aceasta.

"Vom vedea cu siguranţă un număr de tranzacţii mai redus, cu preţuri în continuă creştere", a spus David Grigorescu.

"Dacă mergem pe ecuaţia simplă dintre cerere şi ofertă- nu prea rezultă de ce ar scădea preţurile în perioada viitoare", a afirmat Adrian Vascu.

Nici dinspre bănci nu vin veşti mai bune. Banca Naţională ţine dobânda-cheie , la 6,5 la sută, aşa că şi celelalte dobânzi din piaţă rămân sus.

Ce suprafaţă "cumpără" 100.000 de euro

Piatra-Neamţ: 76 mp

Bacău: 71 mp

Piteşti: 65 mp

Constanţa: 56 mp

Floreşti: 52 mp

Timişoara: 52 mp

Sibiu: 51 mp

Oradea: 50 mp

Iaşi: 50 mp

Craiova: 49 mp

Braşov: 47 mp

Cluj-Napoca: 37 mp

Bucureşti: 44-53 mp

Sursa: analiză Veridio