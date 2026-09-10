Liga Campionilor: Victorie a lui FC Liverpool cu Atletico Madrid, scor 2-1

În meciul de pe Anfield cei care au deschis scorul au fost spaniolii de la Atletico. Julian Alvarez a pasat excelent pentru Marcos Llorente şi acesta a înscris, în minutul 17. Tot Julian Alvarez a şutat apoi foarte bine, în minutul 27, însă portarul Alisson a respins cu o paradă incredibilă.

"Cormoranii" au egalat în minutul 40, când Szoboszlai a înscris din pasa cu călcâiul a lui Araujo. În partea secundă, echipa lui Iraola a căutat golul victoriei.

Barcola a trimis pe lângă poartă deşi era singur cu Oblak, în minutul 49, pentru ca după numai un minut Mac Allister să şuteze de la 18 metri, fără preluare, şi să aducă gazdele în avantaj pentru prima oară.

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În minutul 79 Isak a fost blocat în careu, în momentul şutului, iar golul lui Frimpong, din minutul 89, a fost anulat pentru ofsaid. FC Liverpool a învins pe Atletico Madrid cu 2-1, aducându-i antrenorului Andoni Iraola prima victorie din cariera de antrenor în faţa lui Diego Simeone.

Rezultate înregistrate miercuri, în prima etapă din grupa Ligii Campionilor: