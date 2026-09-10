Liga Campionilor: Victorie a lui FC Liverpool cu Atletico Madrid, scor 2-1
Echipa engleză FC Liverpool a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia spaniolă Atletico Madrid, în prima etapă a grupei Ligii Campionilor.
În meciul de pe Anfield cei care au deschis scorul au fost spaniolii de la Atletico. Julian Alvarez a pasat excelent pentru Marcos Llorente şi acesta a înscris, în minutul 17. Tot Julian Alvarez a şutat apoi foarte bine, în minutul 27, însă portarul Alisson a respins cu o paradă incredibilă.
"Cormoranii" au egalat în minutul 40, când Szoboszlai a înscris din pasa cu călcâiul a lui Araujo. În partea secundă, echipa lui Iraola a căutat golul victoriei.
Barcola a trimis pe lângă poartă deşi era singur cu Oblak, în minutul 49, pentru ca după numai un minut Mac Allister să şuteze de la 18 metri, fără preluare, şi să aducă gazdele în avantaj pentru prima oară.
În minutul 79 Isak a fost blocat în careu, în momentul şutului, iar golul lui Frimpong, din minutul 89, a fost anulat pentru ofsaid. FC Liverpool a învins pe Atletico Madrid cu 2-1, aducându-i antrenorului Andoni Iraola prima victorie din cariera de antrenor în faţa lui Diego Simeone.
Rezultate înregistrate miercuri, în prima etapă din grupa Ligii Campionilor:
- FC Barcelona - Feyenoord 5-1 (Raphinha 3, 57, Adeyemi 22, Yamal 77, Gabriel Jesus 85 / Steijn 82);
- VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3-1 (Demirovic 20, 26, 32 / Tripic 22);
- FC Liverpool - Atletico Madrid 2-1 (Szoboszlai 40, Mac Allister 50 / Llorente 17);
- PSG - Slovan Bratislava 6-1 (Dembele 17, 23, Ferran Torres 31, 47, 57, Fabian Ruiz 87 / Suleiman Camara 58);
- Napoli - Arsenal Londra 0-1 (Odegaard 75);
- Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul 3-1 (Catamo 27, L. Suarez 57 penalti, Zalazar 63 / Gonçalo Inacio 5 autogol).