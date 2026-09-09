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Lionel Messi a ajuns la un acord pentru cumpărarea unui club de fotbal

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.09.2026, 18:01 | Modificat la 09.09.2026, 18:03

Eldense, club din divizia a doua spaniolă, a anunţat că starul argentinian Lionel Messi a ajuns la un "acord preliminar" pentru a deveni acţionarul majoritar al grupării, relatează BBC.

Eldense va deveni al doilea club spaniol în care Messi investeşte, după ce a cumpărat echipa catalană Cornellà în aprilie.

Fostul atacant al Barcelonei, în vârstă de 39 de ani, joacă în prezent la Inter Miami şi s-a retras recent din fotbalul internaţional după ce Argentina a fost învinsă cu 1-0 de Spania în finala Cupei Mondiale din 2026.

"S-a ajuns la un acord preliminar cu Lionel Messi privind achiziţionarea acţiunilor deţinute în prezent de Grupo TH Soluciones, ceea ce l-ar face acţionarul majoritar al clubului. Tranzacţia este în prezent condiţionată de finalizarea procedurilor legale şi contractuale rămase, inclusiv a procesului de due diligence, precum şi de obţinerea autorizaţiei necesare din partea Consiliului Naţional al Sportului din Spania (CSD)", a anunţat Eldense.

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Clubul, cu sediul în Alicante, a acumulat două puncte din patru meciuri în acest sezon şi, aflându-se pe locul 20 în La Liga 2, s-a despărţit de antrenorul principal Claudio Barragan mai devreme în această săptămână.

Mihai Iorga
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