După mai bine de patru luni de criză politică, președintele Nicuşor Dan încă întârzie să facă nominalizarea pentru un nou premier. Surse politice spun că Luca Niculescu ar fi următorul nume favorit la desemnare, dar nu e clar ce majoritate ar susține instalarea unui nou Guvern.

Surse politice spun că președintele Nicușor Dan ar putea convoca, zilele viitoare, o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice, iar după aceste negocieri, șeful statului ar putea anunța oficial desemnarea unui premier. Acum, potrivit unor surse Observator, favorit pentru desemnare ar fi Luca Niculescu. Este o variantă pe care chiar președintele Nicușor Dan ar fi prezentat-o liderilor partidelor din fosta coaliție de guvernare, în discuțiile informale purtate în ultima vreme.

Luca Niculescu, favorit pentru desemnare. Alexandru Nazare rămâne o variantă

Însă nu este clar, în acest moment, ce majoritate ar susține un guvern condus de Luca Niculescu. Rămâne pe masă, în același timp, și varianta Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor. Însă, de asemenea, tot ce contează în acest moment este coagularea unei majorități în Parlamentul României pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, la mai bine de patru luni de criză politică.

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Ce știm în acest moment este că social-democrații negociază de mai multă vreme formarea acestei majorități. Se conturează un guvern dominat de Partidul Social-Democrat sau format în jurul Partidului Social-Democrat. Liderii PSD poartă negocieri atât cu cei din UDMR, cât și cu liberalii din facțiunea care i se opune lui Ilie Bolojan.

Aici, potrivit surselor noastre, ar fi în jur de 15-20 de parlamentari PNL care ar putea să susțină un astfel de cabinet dominat de Partidul Social-Democrat. De asemenea, PSD negociază cu parlamentari din grupările suveraniste din Parlament, mă refer aici la PACE și Uniți pentru România, însă se poartă negocieri în culise și individual cu parlamentari din Alianța pentru Unirea Românilor și din SOS România.

Ei bine, toată această oaste de strânsură formată în jurul Partidului Social-Democrat ar putea să adune, la limită, undeva la 233-240 de voturi pentru instalarea unui cabinet.

PSD negociază cu UDMR, parlamentari PNL și grupările suveraniste

Însă rămâne de văzut care va fi anunțul pe care îl va face președintele Nicușor Dan după negocierile cu liderii partidelor politice. Asta în contextul în care liderii din PNL și USR au spus clar, în ultimele zile, că, indiferent care va fi alegerea făcută de președintele Nicușor Dan, că vorbim de Luca Niculescu sau că vorbim de Alexandru Nazare, PNL și USR nu vor vota în niciun caz un guvern dominat de Partidul Social-Democrat sau format în jurul Partidului Social-Democrat.