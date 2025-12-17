Luptătorul gruzin Ilia Topuria îşi anunţă retragerea temporară pentru că ar fi fost supus unui şantaj

Luptătorul gruzin Ilia Topuria, unul dintre cei mai apreciaţi luptători de arte marţiale mixte, şi-a anunţat retragerea temporară din cauza unor probleme personale, acuzând că ar fi fost supus unui şantaj.

Ilia Topuria este unul dintre cei mai apreciaţi luptători de arte marţiale mixte - Profimedia

Topuria nu a oferit foarte multe detalii despre situaţia sa, dar a precizat că nu va lupta cel puţin în prima jumătate a anului viitor, solicitând timp pentru a-şi rezolva problemele personale.

Luptătorul gruzin, care are şi cetăţenie spaniolă, a transmis că "după cum vă puteţi imagina, nu a fost o decizie uşoară. Dar când viaţa te confruntă cu situaţii care îţi ameninţă liniştea, familia şi reputaţia, vine un moment în care trebuie să-ţi asumi responsabilităţile".

Topuria acuză că ar fi fost ameninţat cu publicarea unor informaţii false despre un posibil caz de violenţă domestică, dacă nu achită o importantă sumă de bani. De asemenea, luptătorul a transmis că a fost supus "unor presiuni intolerabile", dar că a refuzat să vorbească până acum despre situaţia sa "pentru a-mi proteja copiii, care sunt pilonul vieţii mele".

Ilia Topuria a anunţat că speră să lămurească într-un timp rapid situaţia astfel încât să revină cât mai rapid în activitate. Luptătorul gruzin are aproape 29 de ani şi este unul dintre foarte puţinii luptători neînvinşi din UFC, Ultimate Fighting Championship, cel mai cunoscut circuit de mma, arte marţiale mixte, din lume.

Topuria a câştigat toate cele 17 lupte disputate până acum, 15 victorii fiind obţinute înainte de limită, şapte prin knockout şi opt prin submission. Ultima dată, Topuria a luptat în iunie, când l-a învins prin knock-out pe brazilianul Charles Oliveira, la UFC 317, în Las Vegas.

