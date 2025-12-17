Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Luptătorul gruzin Ilia Topuria îşi anunţă retragerea temporară pentru că ar fi fost supus unui şantaj

Luptătorul gruzin Ilia Topuria, unul dintre cei mai apreciaţi luptători de arte marţiale mixte, şi-a anunţat retragerea temporară din cauza unor probleme personale, acuzând că ar fi fost supus unui şantaj.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 13:04
Ilia Topuria este unul dintre cei mai apreciaţi luptători de arte marţiale mixte Ilia Topuria este unul dintre cei mai apreciaţi luptători de arte marţiale mixte - Profimedia

Topuria nu a oferit foarte multe detalii despre situaţia sa, dar a precizat că nu va lupta cel puţin în prima jumătate a anului viitor, solicitând timp pentru a-şi rezolva problemele personale.

Luptătorul gruzin, care are şi cetăţenie spaniolă, a transmis că "după cum vă puteţi imagina, nu a fost o decizie uşoară. Dar când viaţa te confruntă cu situaţii care îţi ameninţă liniştea, familia şi reputaţia, vine un moment în care trebuie să-ţi asumi responsabilităţile".

Topuria acuză că ar fi fost ameninţat cu publicarea unor informaţii false despre un posibil caz de violenţă domestică, dacă nu achită o importantă sumă de bani. De asemenea, luptătorul a transmis că a fost supus "unor presiuni intolerabile", dar că a refuzat să vorbească până acum despre situaţia sa "pentru a-mi proteja copiii, care sunt pilonul vieţii mele".

Articolul continuă după reclamă

Ilia Topuria a anunţat că speră să lămurească într-un timp rapid situaţia astfel încât să revină cât mai rapid în activitate. Luptătorul gruzin are aproape 29 de ani şi este unul dintre foarte puţinii luptători neînvinşi din UFC, Ultimate Fighting Championship, cel mai cunoscut circuit de mma, arte marţiale mixte, din lume.

Topuria a câştigat toate cele 17 lupte disputate până acum, 15 victorii fiind obţinute înainte de limită, şapte prin knockout şi opt prin submission. Ultima dată, Topuria a luptat în iunie, când l-a învins prin knock-out pe brazilianul Charles Oliveira, la UFC 317, în Las Vegas.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilia topuria retragere ilia topuria
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Sport » Luptătorul gruzin Ilia Topuria îşi anunţă retragerea temporară pentru că ar fi fost supus unui şantaj