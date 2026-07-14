Manchester United a dat 56,3 milioane de euro pe Andrey Santos, rezervă la rivala Chelsea Londra 

În căutarea strălucirii de altă dată, Manchester United aruncă, din nou, sume exorbitante pe piaţa transferurilor, unul dintre ultimii jucători înregimentaţi fiind brazilianul Andrey Santos, de la marea rivală Chelsea Londra.

Andrey Santos a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester United - manutd.com

Manchester United a plătit nu mai puţin de 56,3 milioane de euro pentru serviciile lui Andrey Santos, cu mult peste cota fotbalistului, acesta fiind cotat de site-urile de specialitate la circa 40 de milioane de euro.

Avantajul lui Andrey Santos este că brazilianul abia a împlinit 22 de ani în luna mai. Pe de altă parte, Andrey Santos a fost mai mult rezervă la Chelsea Londra şi a fost împrumutat, pe rând, la Vasco da Gama, Nottingham Forest sau Strasbourg.

Pe lângă Andrey Santos, Manchester United l-a prezentat şi pe Karl Darlow, portar venit gratis de la Leeds United.