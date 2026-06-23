Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, este pe punctul de a finaliza transferul fundaşului dreapta Marco Palestra de la rivala Atalanta Bergamo, în cadrul unui acord a cărui valoare totală ar putea depăşi suma de 50 de milioane euro, scrie presa italiană.

Marco Palestra, la Inter Milano pentru 50 de milioane de euro - Profimedia

Agentul fotbalistului, Alessandro Lucci, a sosit marţi la Milano pentru a pune la punct ultimele detalii ale acestei mutări, scrie Calciomercato.com, citaţi de Agerpres.

Palestra urmează să semneze un contract pe cinci ani cu Inter Milano, cu un salariu net de aproximativ 3 milioane de euro pe sezon.

Inter a considerat că hotărârea neclintită a lui Palestra de a nu lua în considerare nicio alternativă din Premier League (Chelsea şi Manchester City exploraseră această pistă) a fost crucială pentru a rămâne ţinta principală a clubului milanez, reducând decalajul dintre cerere şi ofertă şi apropiindu-se semnificativ în ultimele zile de finalizarea cifrelor operaţiunii, adaugă sursa citată.

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În vârstă de 21 de ani, Marco Palestra a impresionat prin evoluţiile sale în sezonul trecut, în tricoul formaţiei Cagliari, unde fusese împrumutat de Atalanta, fiind convocat în premieră anul acesta şi la selecţionata Italiei.

El urmează să-l înlocuiască la Inter Milano pe olandezul Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid după Cupa Mondială.