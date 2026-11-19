Joi, în Qatar începe o nouă ediţie a Campionatului Mondial de fotbal dedicat juniorilor sub 17 ani, competiţie care va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

Naţionala României participă în premieră la Mondialul juniorilor sub 17 ani - Facebook/Echipa naţională de fotbal a României

48 de formaţii se înfruntă pentru trofeul pus în joc, iar România se află, în premieră, printre echipele calificate la turneul final, "tricolorii" obţinând calificarea după ce au terminat pe locul 2 o grupă din care au făcut parte Italia, Islanda şi Portugalia.

La Mondialul din Qatar, România a fost repartizată în Grupa K, alături de Mexic, Camerun şi Venezuela, şi va debuta sâmbătă, 21 noiembrie, când va înfrunta echipa Mexicului, într-un meci care va începe la 17.30, ora României.

Pentru "tricolori" vor urma meciurile cu Venezuela de marţi, 24 noiembrie, ora 16.30, şi Camerun, vineri, 27 noiembrie, ora 20.00.

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Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în faza 16-imilor de finală, dar şi opt dintre echipele care termină o grupă sau alta pe locul 3.

Până la meciurile României, Campionatul Mondial de juniori U17 începe joi, de la ora 15.00, cu două meciuri exotice, Franţa - Haiti şi Ecuador - Noua Caledonie.

În ciuda prezenţei unui număr mare de echipe cu caracter exotic, turneul final U17 oferă şi posibilitatea de a vedea la lucru o mulţime de juniori de top proveniţi din cele mai importante academii ale fotbalului, inclusiv România urmând să mizeze la Mondial pe fotbalişti precum Edu Corlat, de la Real Madrid, Daniele Paul, de la AS Roma, Victor Kroes, de la Betis Sevilla, sau Robert Corduneanu, de la Fiorentina.

Cele 48 de participante la Mondialul U17 sunt, în ordinea grupelor:

Grupa A - Qatar, Panama, Egipt, Grecia.

Grupa B - Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador.

Grupa C - Argentina, Australia, Mozambique, Danemarca.

Grupa D - Franţa, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay.

Grupa E - Italia, Jamaica, Coasta de Fildeş, Uzbekistan.

Grupa F - Senegal, Croaţia, Cuba, Tadjikistan.

Grupa G - Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam.

Grupa H - Spania, China, Fiji, Maroc.

Grupa I - Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica.

Grupa J - Republica Dominicană (new entry, după ce echipa Statelor Unite ale Americii s-a retras invocând motive de securitate), Muntenegru, Chile, Algeria.

Grupa K - Mexic, Camerun, România, Venezuela.

Grupa L - Japonia, Columbia, Serbia, Honduras.

Finala Cupei Mondiale U17 va avea loc pe 13 decembrie. Interesant este că Portugalia, deţinătoarea trofeului, 1-0 în finala cu Austria, de anul trecut, a ratat participarea la ediţia din acest an.