Nesiguranţa lui Robert Sanchez cu Fulham i-a convins. Chelsea dă 10 milioane de euro pentru Dibu Martinez

Chelsea Londra a cheltuit aproape 400 de milioane de euro în perioada de transferuri din această vară, dar pe final de mercato a reuşit încă o lovitură de top şi şi-a asigurat serviciile portarului argentinian Emiliano Martinez, de la Aston Villa.

Peste vară, Chelsea s-a orientat în special spre aducerea de mijlocaşi şi atacanţi, aşa că a dat 138 de milioane de euro pe Morgan Rogers, 50 de milioane de euro pe Geovany Quenda sau 40 de milioane de euro pe Valentin Barco. Nu a neglijat nici apărarea, aruncând aproape 120 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile fundaşilor Maxence Lacroix şi Marco Palestra.

Totuşi, cu Fulham, în prima etapă din Premier League, era să fie trădată chiar de portarul titular, spaniolul Robert Sanchez. A fost 3-2 pentru Chelsea, la capătul unui meci în care Sanchez a comis erori grave şi le-a arătat şefilor clubului că nu mai poate reprezenta o soluţie viabilă.

Astfel, dacă în Cupa Ligii, cu Luton Town, 2-0, Chelsea şi-a permis să-l arunce în luptă pe puştiul belgian Mike Penders, 21 de ani, pentru a acoperi postul, londonezii au forţat pe final de mercato şi, în cele din urmă, obţinut semnătura portarului argentinian Emiliano Martinez, de la Aston Villa.

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Mutarea a fost confirmată de celebrul Fabrizio Romano, care a precizat că Chelsea plăteşte 10 milioane de euro pe portarul care a fost campion mondial şi vicecampion mondial cu naţionala Argentinei.

Dibu Martinez mai avea trei ani de contract cu Aston Villa, dar vârsta înaintată a acestuia, 34 de ani, l-a făcut pe Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, să renunţe pentru un preţ relativ mic la serviciile argentinianului. Mai ales în condiţiile în care Aston Villa l-a adus în această vară, pentru 30 de milioane de euro, pe japonezul Zion Suzuki, 23 de ani, un portar de mare viitor, de la Parma, şi îl mai are în lot şi pe internaţionalul olandez Marco Bizot.