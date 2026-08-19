Nick Kyrgios, fost locul 13 mondial, depistat pozitiv la cocaină: "Mă retrag din viaţa publică"

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios, fost locul 13 mondial, a fost depistat pozitiv la cocaină şi suspendat pe termen nelimitat din circuitul internaţional.

Australianul Nick Kyrgios, un jucător de tenis pe cât de talentat, pe atât de capricios - Profimedia

Testul cu pricina a fost efectuat la un turneu disputat la Mallorca, în iunie, când Kyrgios a fost eliminat încă din primul tur, după ce a pierdut, 3-6, 4-6, meciul cu compatriotul său Adam Walton.

Ajuns între timp pe locul 919 mondial, Kyrgios, 31 de ani, a recunoscut public situaţia prin intermediul conturilor sale de pe diferite platforme de socializare.

Australianul a fost suspendat din circuitul internaţional pe termen nelimitat, începând cu 4 august, urmând ca autorităţile să decidă pedeapsa care se impune în cazul său.

Articolul continuă după reclamă

Kyrgios a ţinut să precizeze, printre altele, că "am făcut o greşeală uriaşă, pentru care îmi asum întreaga responsabilitate". De asemenea, Kyrgios a anunţat că "mă retrag din viaţa publică, în urma acestui incident".

Considerat unul dintre cei mai talentaţi, dar şi unul dintre cei mai capricioşi jucători din circuitul internaţional de tenis, Nick Kyrgios şi-a trecut în palmares şapte titluri ATP, dar şi o finală jucată la Wimbledon, în 2022, însă de cele mai multe ori a atras atenţia prin scandalurile în care a fost implicat şi atitudinea nonşalantă care i-a atras numeroase critici.