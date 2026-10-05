Dezastru în Catalonia din ultimele zile, Barcelona şi zonele din vecinătate sunt sub ape, după ce un uragan a măturat totul în cale. Bilanţul este deja tragic: doi oameni au murit, iar o altă persoană este dată dispărută. Pompierii au muncit la foc continuu şi au salvat zeci de familii, care au rămas blocate în case, în subsoluri, în maşini şi chiar în lifturi. Oamenii spun că o furtună cu urmări atât de grave nu au mai trăit de mai bine de 30 de ani.

După ce au măturat sudul Spaniei, ploile s-au mutat spre nord.

Autorităţile au trimis populaţiei mesaje de avertizare de tip cod roşu în care vorbeau despre un mini-uragan mediteranean. Norii s-au dezlănţuit deasupra regiunii Catalonia, iar un spital a fost inundat.

"Aşteaptă, stai, stai! Nu pune picioarele jos, că te uzi!", spune o persoană.

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"În Barcelona ploaia nu s-a mai oprit de la ora 20.00. Plouă foarte puternic cu cantităţi mari de apă în Valle Llobregat, L'Hospitalet şi Cornella. Aici au fost şi cele mai mari inundaţii, în magazine, subsoluri sau garaje. La numărul de urgenţă au fost circa 1800 de apeluri", explică Maria Rios, jurnalist.

Urmările furtunii violente sunt dramatice

Doi oameni au murit, unul a fost prins de un perete dărâmat iar altul nu a mai putut să iasă dintr-un subsol din care încerca să evacueze apa. De altfel, majoritatea parcărilor subterane au devenit lacuri de acumulare. Iar în interiorul locuinţelor apa s-a ridicat la circa un metru înălţime.

"Casa e o harababură. Totul e plin de apă, mobila e distrusă, saltelele, toate lucrurile din lemn pe care le vedeţi aici, totul e practic inutil. Se vede că totul este inundat, am coborât mai devreme aici, la primul nivel, apa avea o adâncime de vreo trei palme. Am coborât chiar și la al doilea nivel, era complet sub apă, acum arată așa, dar nivelul apei depășea, de fapt, înălțimea capotelor mașinilor", spun oamenii.

Cantităţile imense de apă au umflat ca niciodată apele râului Besos. Oamenii au fost sfătuiţi să iasă din casă doar în cazuri de urgenţă. Şi să se mute la etajele superioare acolo unde este posibil.

"Aşa ceva s-a întâmplat în 1986 și în 1993, când râul s-a revărsat puțin. Doar puțin. Ceea ce vedem acum aici, cu aceste mașini, s-a întâmplat foarte rar, doar de două ori înainte", explică o persoană.

Deși avertizările emise inițial pentru sâmbătă urmau să expire ieri dimineața, meteorologii au menţinut riscul de inundaţii până marţi. Zeci de curse au fost anulate sau amânate de pe aeroportul El Prat.