Alegeri anticipate declanşate în Spania în urma protestelor legate de locuinţe. Ce arată sondajele

Instabilitatea politică se extinde în Europa, în contextul în care în Spania, premierul Pedro Sánchez a luat decizia de a convoca alegeri anticipate, deși erau programate pentru anul viitor. Hotărârea vine după ce Parlamentul a respins vineri măsurile propuse de guvern pentru limitarea crizei locuințelor, ce a iniţiat proteste de amploare.

După ce a anunțat organizarea alegerilor, premierul a spus că este nevoie de "reînnoirea și extinderea sprijinului populației" pentru guvern.

El a adăugat că Spania "trebuie să se mobilizeze și să se asigure că parlamentul ne oferă o majoritate progresistă mult mai largă".

Majoritatea sondajelor arată că în frunte sunt conservatorii de la Partidul Popular, însă, chiar dacă vor câștiga alegerile, nu sunt așteptați să formeze o majoritate. Pentru asta, ar fi nevoie să facă o coaliție cu Vox, partid de extremă dreapta.

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Pedro Sánchez s-a confruntat cu presiuni tot mai mari în ultimele săptămâni, iar situația s-a complicat după ce guvernul a pierdut vineri un vot important privind măsurile pentru locuințe. Măsurile au fost pregătite ca răspuns la protestele organizate în toată țara după evacuarea din locuință a unei femei de 87 de ani, care nu a putut plăti o creștere foarte mare a chiriei, potrivit BBC.

Guvernul condus de Sánchez era deja afectat de mai multe scandaluri și dosare în instanță care implică Partidul Socialist și aliați apropiați ai premierului.

Anunțul era așteptat după mai multe săptămâni de proteste în Spania, în care oamenii au cerut măsuri mai bune de protecție pentru chiriași. Sâmbătă au avut loc aproximativ 50 de marșuri în mai multe orașe, inclusiv Madrid, Barcelona și Valencia.

Protestele la nivel național au început luna trecută

Protestele la nivel național au început luna trecută, după ce o femeie de 87 de ani a fost evacuată din locuința sa din Madrid, în urma unei creșteri foarte mari a chiriei. Din cauza unei lacune legislative, proprietarul a putut să îi majoreze chiria de la 500 de euro la 2.650 de euro. Ulterior, suma a fost redusă la 1.650 de euro, dar chiar și așa era cu 300 de euro mai mare decât pensia lunară a femeii.

Maricarmen Abascal, o pensionară de 87 de ani care se deplasează în scaun cu rotile, a fost evacuată cu forţa din locuinţa sa, după ce nu a putut respecta noile condiţii de închiriere impuse de firma de investiţii care cumpărase clădirea. Femeia locuia acolo în chirie din 1956. Maricarmen a fost scoasă pe o targă din locuinţă, din cauza unui ordin de evacuare obţinut de fondul de investiţii care i-a cumpărat apartamentul.

Potrivit El Pais, o versiune a proiectului aflată în negocieri luni seară propunea prelungirea până în 2028 a protecţiei împotriva evacuărilor pentru chiriaşii vulnerabili. Textul prevedea, în anumite situaţii, limitarea creşterii chiriilor la 2% şi acordarea unor facilităţi fiscale chiriaşilor din zonele în care presiunea asupra pieţei chiriilor este ridicată.

Ce ar însemna o înfrângere electorală a lui Sanchez

O înfrângere electorală a lui Sanchez, care este premier din 2018, ar marca sfârșitul unuia dintre puținele guverne de stânga rămase în Europa, într-un moment în care extrema dreaptă înregistrează progrese fără precedent în întreaga regiune, pe măsură ce un număr tot mai mare de alegători europeni abandonează zona politică de centru.

Guvernul de coaliție de stânga condus de premierul spaniol Pedro Sánchez nu a reușit vineri să treacă prin parlament un pachet de măsuri de urgență pentru locuințe. Printre prevederi se afla suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili până în 2030 și creșterea taxelor pentru apartamentele închiriate turiștilor.

Pachetul mai includea și prelungirea automată a contractelor de închiriere, una dintre principalele cereri ale formațiunilor de stânga și ale Uniunii Chiriașilor. Deputații spanioli au respins primul decret cu 178 de voturi la 172 și au votat împotriva celui de-al doilea cu 184 de voturi la 166.

Sánchez laudă activitatea guvernului de coaliție. Sánchez și-a început discursul spunând că Spania s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe crize, printre care războiul din Ucraina și numeroasele crize din Orientul Mijlociu.

El a spus că guvernul de coaliție a obținut mai multe rezultate importante, inclusiv o creștere a economiei, în ciuda încercărilor de a-i "boicota" activitatea. "Spania a devenit un exemplu pentru întreaga lume în ceea ce privește pacea, feminismul și prosperitatea", a declarat Sánchez.