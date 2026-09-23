Poliţia a descoperit 3 mil. de euro în pereţii casei unui traficant de droguri din Napoli

Poliţia italiană a descoperit peste trei milioane de euro ascunşi în pereţii casei unui baron al drogurilor din Napoli, în urma unei informaţii primite, a declarat miercuri un important oficial din cadrul biroului procurorului antimafia, relatează AFP.

Confiscarea a avut loc în cadrul unei anchete lansate în 2023, care a dus luni la arestarea a 34 de persoane acuzate de apartenenţă la o organizaţie criminală şi utilizarea unor metode de tip mafiot pentru traficul de droguri.

Banii şi mai multe arme au fost confiscate anul trecut la o proprietate din Caivano, o suburbie a oraşului Napoli, în sudul Italiei, aflată sub controlul Camorra, a declarat pentru AFP procurorul din Napoli, Nicola Gratteri.

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Informaţia a fost oferită de un suspect arestat în iulie 2025, care a devenit martor al acuzării. La două zile după arestare, poliţia a percheziţionat locuinţa.

"Ştiam cu toţii că banii erau acolo, dar nu ştiam exact unde, aşa că am căutat în toată casa. Teancuri de bani erau ascunşi în pereţi, în compartimente încorporate în mobilier", a adăugat Gratteri.

"Alţi bani erau ascunşi sub podea şi sub cada de duş. Am găsit, de asemenea, puşti Kalaşnikov, arme de uz militar" şi "ceasuri de colecţie", a adăugat el.

Ancheta s-a concentrat asupra unui cartier din Caivano cunoscut ca un centru al traficului de droguri, în special cocaină.

Informatorul a spus poliţiei că banii erau păstraţi de soţia baronului drogurilor, ai cărei copii minori făceau parte dintr-o echipa însărcinată cu monitorizarea permanentă a acestora, potrivit site-ului local de ştiri Anteprime24.

Ascunzătorile erau, de asemenea, protejate de sisteme electronice de securitate, relatează site-ul.

Camorra, care operează în general în regiunea Napoli, este unul dintre cele trei principale grupuri de crimă organizată din Italia, alături de Cosa Nostra siciliană şi 'Ndrangheta în Calabria.