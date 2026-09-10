Patinatoarea rusă Kamila Valieva, exclusă iar din competiţii. Nu mai poate participa nici ca sportiv neutru

Patinatoarea rusă Kamila Valieva, care a revenit în competiţie anul acesta după o lungă suspendare pentru dopaj, şi-a pierdut statutul de sportiv neutru şi, prin urmare, nu va mai putea participa la competiţii internaţionale, a anunţat joi Federaţia Internaţională de Patinaj (ISU), informează AFP, citată de Agerpres.

Patinatoarea rusă Kamila Valieva, exclusă din competiţii. Nu mai poate participa nici ca sportiv neutru - Profimedia

Excluşi din competiţiile internaţionale începând din 2022, în urma declanşării conflictului din Ucraina, patinatorii ruşi şi belaruşi au primit permisiunea de a participa în sezonul 2026/2027, cu condiţia de a concura sub drapel neutru. Pentru a beneficia de acest statut de neutru, sportivii trebuie să îndeplinească trei criterii: să nu facă parte din forţele armate sau din serviciile de securitate ale Rusiei sau Belarusului, să nu fi participat la războiul din Ucraina şi să nu fi susţinut niciodată public invazia rusă în Ucraina şi războiul.

La sfârşitul lunii ianuarie, Valieva a revenit în competiţie în Rusia

Valieva, în vârstă de 20 de ani, se numără printre cei 234 de sportivi ruşi şi belaruşi care au solicitat statutul de sportiv neutru, a precizat ISU într-un comunicat. Un alt patinator, Mark Kondratiuk, a rămas fără acest statut, iar alţi doi, Alexandra Stepanova şi Ivan Bukin, nu l-au obţinut, a precizat ISU, fără a specifica ce criterii nu au îndeplinit.

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Contactată de AFP, federaţia nu a răspuns imediat. La sfârşitul lunii ianuarie, Valieva a revenit în competiţie în Rusia, la patru ani după cazul de dopaj de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, care îi adusese o lungă suspendare. Prima patinatoare din istorie care a reuşit un salt cvadruplu la Jocurile Olimpice, Valieva, o adolescentă-minune care avea 15 ani la vremea Jocurilor de la Beijing, a câştigat medalia de aur în proba pe echipe la patinaj artistic.

Ulterior, ea a fost depistată pozitiv la trimetazidină, o substanţă interzisă din 2014 din cauza presupuselor sale efecte asupra circulaţiei sanguine. În apărarea sa, Valieva a invocat o contaminare accidentală. După mai multe apeluri, ea a fost suspendată pentru o perioadă de patru ani, începând cu 25 decembrie 2021, iar Rusia a fost retrogradată pe locul al treilea în acea probă.