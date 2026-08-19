Petrolul şi Chindia, calificate în grupele Cupei României. Programul celorlalte meciuri din play-off

Marţi s-au disputat primele meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal, partide în urma cărora Petrolul Ploieşti şi Chindia Târgovişte şi-au asigurat prezenţa în faza grupelor.

Se cunosc 10 din cele 24 de echipe calificate în grupele Cupei României la fotbal - frf.ro

Petrolul Ploieşti a avut nevoie de 120 de minute pentru a se impune, 3-2, pe terenul celor de la CSM Reşiţa. Au marcat Vega, Paraschiv şi Tolea, pentru învingători, respectiv Visic şi Chira.

Chindia Târgovişte a avut nevoie chiar de lovituri de departajare pentru a trece, 6-5, de SCM Râmnicu Vâlcea. A fost 1-1 după 120 de minute, goluri Rareş Mihai, pentru Chindia, şi Darius Grigore, pentru formaţia din Zăvoi. La lovituri de departajare au marcat Honciu, Neguţ, Celea, Mboumbouni şi Bogdan, pentru învingători, şi Danciu, Ivan, Mituleţu şi Dandea, pentru învinşi.

Play-off-ul Cupei României la fotbal continuă miercuri, 19 august, cu meciurile FC Bihor - Farul Constanţa (17.30), Gloria Bistriţa - Metalul Buzău (17.30), Minaur Baia Mare - Corvinul Hunedoara (17.30), SC Popeşti Leordeni - FC Bacău (17.30), Minerul Lupeni - Unirea Slobozia (17.30), ACS USV Iaşi - Sporting Lieşti (17.30), ACS CIL Blaj - Progresul Spartac (17.30), CS Afumaţi - FC Voluntari (17.30), CSM Slatina - Sepsi Sf. Gheorghe (17.30), Politehnica Timişoara - ASA Târgu Mureş (17.30), CSM Corona Braşov - CS Tunari (17.30) şi Concordia Chiajna - Oţelul Galaţi (20.30) şi se încheie joi, 20 august, când sunt programate partidele Steaua Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc (17.00) şi CSC Şelimbăr - AFC Botoşani (17.30).

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Tragerea la sorţi a grupelor Cupei României la fotbal va avea loc vineri, 21 august. În faza respectivă a competiţiei sunt calificate deja, din oficiu, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, FC Argeş, UTA Arad şi FCSB.