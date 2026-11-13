Program meciuri UEFA Nations League: Meciuri tari în Liga A 

Vineri seara se joacă noi meciuri din etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League, iar cap de afiş sunt partidele programate în Liga A, practic prima grupă valorică.

Olanda primeşte replica Greciei, într-un adevărat derby al Grupei A2. Cele două formaţii sunt neînvinse după patru etape şi îşi dispută şefia grupei. În tur, în Grecia, a fost 2-2, la capătul unui meci în care grecii au condus cu 2-0 şi au fost egalaţi printr-un gol marcat de Reijnders în minutul 89.

Tot în Grupa A2 se joacă şi Serbia - Germania. Practic, este ultima şansă a gazdelor de a mai spera că pot evita ultimul loc în grupă, însă misiunea sârbilor este una cât se poate de dificilă în condiţiile în care au 0 puncte după patru meciuri şi au cedat în tur, în Germania, 0-2.

Program meciuri UEFA Nations League

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Vineri, 13 noiembrie 2026

19.00, Moldova - Kazahstan

21.45, Olanda - Grecia

21.45, Serbia - Germania

21.45, Scoţia - Macedonia de Nord

21.45, Slovenia - Elveţia

21.45, Bulgaria - Islanda

21.45, Luxemburg - Estonia

21.45, Slovacia - Insulele Feroe

21.45, Andorra - Gibraltar

21.45, Liechtenstein - Azerbaidjan