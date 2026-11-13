Observator » Sport » Program meciuri UEFA Nations League: Meciuri tari în Liga A 

Program meciuri UEFA Nations League: Meciuri tari în Liga A 

Olanda - Grecia este meciul zilei în UEFA Nations League Olanda - Grecia este meciul zilei în UEFA Nations League - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 12:28 | Modificat la 13.11.2026, 12:31

Vineri seara se joacă noi meciuri din etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League, iar cap de afiş sunt partidele programate în Liga A, practic prima grupă valorică.

Olanda primeşte replica Greciei, într-un adevărat derby al Grupei A2. Cele două formaţii sunt neînvinse după patru etape şi îşi dispută şefia grupei. În tur, în Grecia, a fost 2-2, la capătul unui meci în care grecii au condus cu 2-0 şi au fost egalaţi printr-un gol marcat de Reijnders în minutul 89.

Tot în Grupa A2 se joacă şi Serbia - Germania. Practic, este ultima şansă a gazdelor de a mai spera că pot evita ultimul loc în grupă, însă misiunea sârbilor este una cât se poate de dificilă în condiţiile în care au 0 puncte după patru meciuri şi au cedat în tur, în Germania, 0-2.

Program meciuri UEFA Nations League

Articolul continuă după reclamă

Vineri, 13 noiembrie 2026

19.00, Moldova - Kazahstan

21.45, Olanda - Grecia

Pe acelaşi subiect

21.45, Serbia - Germania

21.45, Scoţia - Macedonia de Nord

21.45, Slovenia - Elveţia 

21.45, Bulgaria - Islanda

21.45, Luxemburg - Estonia

21.45, Slovacia - Insulele Feroe

21.45, Andorra - Gibraltar

21.45, Liechtenstein - Azerbaidjan

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
program meciuri uefa nations league olanda grecia serbia germania
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.