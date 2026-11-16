Un cetăţean srilankez a fost bătut în Sectorul 4 al Capitalei după ce a încercat să-şi recupereze bicicleta din mâinile unui hoţ.

Potrivit primelor informaţii, victima a intrat într-un magazin şi şi-a lăsat bicicleta, neasigurată, sprijită de pereţii magazinului. Hoţul nu a ştiut a cui e bicicleta şi pur şi simplu a luat-o şi a plecat cu ea. Cetăţeanul srilankez a văzut totul din magazin, şi-a abandonat cumpărăturile şi a plecat în urmărirea hoţului.

A reuşit să-l prindă din urmă şi de aici a pornit altercaţia. În ajutorul victimei au intervenit mai multe femei. În cele din urmă, hoţul a lăsat bicicleta şi a fugit. A fost prins însă în scurt timp de poliţişti. O martoră a întregului incident a povestit pe Facebook ce s-a întâmplat: mai mulţi bărbaţi, martori de asemenea, printre care şi paznicul magazinului, au refuzat să intervină.

Femeia spune că hoţul a ţipat "Ăștia trebuie omorâți" înainte de a fura bicicleta.

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