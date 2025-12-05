Scandalul meciurilor trucate din Turcia loveşte în plin. Fotbalişti de la Galatasaray şi Fenerbahce, arestaţi

Un total de 35 de persoane au fost arestate vineri în Turcia, în cadrul unei anchete privind pariurile sportive şi posibila trucare de meciuri, inclusiv un jucător de la Galatasaray, un altul de la Fenerbahce şi directorii a trei cluburi din liga secundă, precum şi doi antrenori.

Metehan Baltaci, de la Galatasaray Istanbul, este unul dintre fotbaliştii arestaţi în scandalul meciurilor trucate din Turcia - Profimedia

Parchetul din Istanbul a precizat, conform EFE, citată de Agerpres, că cei arestaţi sunt acuzaţi de încălcarea legii privind prevenirea violenţei în sport. Metehan Baltaci, jucătorul echipei Galatasaray şi al selecţionatei Under-21 a Turciei, a fost arestat pentru plasarea de pariuri care vizau propria echipă.

Un atacant de la Fenerbahce, Mert Hakan Yandaş, se numără şi el printre cei arestaţi, pentru plasarea de pariuri folosind contul altei persoane.

În plus, preşedinţii sau proprietarii a trei cluburi din liga secundă, precum şi doi antrenori, sunt arestaţi sub suspiciunea că s-ar fi amestecat în trucarea rezultatului unui meci dintre Ankaraspor şi Nazilli Belediyespor, în aprilie anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Un alt fotbalist, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este acuzat că a participat la o înţelegere pentru trucarea rezultatului unui meci dintre echipele din a doua divizie Umraniyespor şi Giresunspor, în urmă cu doi ani.

Federaţia turcă de fotbal a anunţat la sfârşitul lunii octombrie că sute de arbitri care lucrează în ligile profesioniste aveau conturi de pariuri sau pariau activ, deşi a insistat că nu există dovezi de aranjare a meciurilor.

De atunci, zeci de arbitri şi delegaţi de meciuri au fost suspendaţi, iar peste 100 de jucători au primit suspendări de la 45 de zile la un an pentru participarea la pariuri.

Parchetul a ordonat totodată arestarea unor arbitri şi a preşedintelui clubului Eyupspor, din prima divizie turcă, la care evoluează în prezent internaţionalul român Denis Drăguş (împrumutat de la Trabzonspor).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰