România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de rugby din 2027. Misiune infernală pentru "Stejari"

Miercuri, la Sydney, a avut loc tragerea la sorţi pentru grupele Cupei Mondiale de rugby din 2027, competiţie care se va disputa în Australia, în perioada 1 octombrie - 13 noiembrie 2027.

24 de echipe vor fi la startul competiţiei, printre care şi România, iar echipa noastră a fost repartizată în Grupa B, alături de Africa de Sud, campioana mondială en-titre, Italia şi Georgia, după ce s-a aflat în urna a 4-a valorică la tragerea la sorţi.

Cele 24 de echipe au fost distribuite, iniţial, în patru urne valorice, în funcţie de ultimul clasament mondial de dinaintea tragerii la sorţi, iar, în cele din urmă, au fost repartizate în şase grupe de câte patru echipe, după cum urmează:

Grupa A - Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong.

Grupa B - Africa de Sud, Italia, Georgia, România.

Grupa C - Argentina, Fiji, Spania, Canada.

Grupa D - Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia.

Grupa E - Franţa, Japonia, SUA, Samoa.

Grupa F - Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe.

Este pentru prima dată în istorie când Cupa Mondială de rugby are 24 de echipe la start, astfel că ediţia de peste doi ani va avea un nou format. Echipele dintr-o grupă joacă fiecare cu fiecare, pe parcursul a trei săptămâni, fără ca vreo echipă să mai aibă pauză, cum s-a întâmplat la ediţiile în care am avut grupe cu câte cinci echipe.

Primele două clasate din fiecare grupă şi cele mai bune patru echipe dintre cele situate pe locul 3 merg în faza optimilor de finală, fiind pentru prima dată în istorie când avem optimi de finală la Cupa Mondială de rugby.

Practic, după cele trei weekenduri cu meciuri din faza grupelor urmează patru weekenduri cu meciuri eliminatorii, totul culminând cu marea finală care se va disputa pe 13 noiembrie, cel mai probabil pe Stadium Australia din Sydney, o arenă cu 82.000 de locuri.

România s-a calificat la Cupa Mondială 2027 după ce a terminat pe locul 3 ediţia din acest an a Rugby Europe Championship. "Stejarii" au câştigat meciurile decisive cu Germania, 48-10 acasă, şi Belgia, 31-14 în deplasare, dar apoi a pierdut cu Portugalia, acasă, 6-34, şi a mers în semifinala cu Georgia, din deplasare, unde a cedat din nou, 5-43. Din fericire, "Stejarii" şi-au luat revanşa faţă de Portugalia, în finala mică, 21-7, în deplasare, reuşind, astfel, să prindă ultima treaptă a podiumului.

Este pentru prima dată în istorie când World Rugby a dorit ca echipele calificate la Cupa Mondială să se afle cu circa doi ani înainte de startul competiţiei. S-a luat o asemenea decizie pentru a oferi echipelor mai slab cotate suportul necesar astfel încât acestea să nu facă doar act de prezenţă la turneul final ci chiar să pună reale probleme echipelor considerate de top.

Vă reamintim că Africa de Sud este deţinătoarea titlului mondial. Springboks au câştigat chiar ultimele două Cupe Mondiale, după ce au învins Noua Zeelandă, scor 12-11, în finala din 2023, şi Anglia, scor 32-12, în finala din 2019.

Cel mai probabil, obiectivul României la Cupa Mondială 2027 va fi eventuala accedere în faza optimilor de finală însă, pentru aceasta, "Stejarii" trebuie să treacă de Georgia, de preferat cu punct bonus ofensiv, şi să piardă la diferenţe de scor cât mai rezonabile partidele cu Italia şi Africa de Sud, fiind greu de crezut că putem emite pretenţii la obţinerea de rezultate pozitive în confruntările cu cele două echipe.

