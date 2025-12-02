Antena Meniu Search
Clasament Superliga, după 18 etape. Rapid se menţine pe primul loc

21 de goluri s-au marcat în cele opt meciuri jucate în etapa a 18-a a Superligii de fotbal, iar în urma rezultatelor înregistrate, formaţia Rapid Bucureşti şi-a menţinut statutul de lider al campionatului.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 08:57
Petrila a fost eroul Rapidului în etapa a 18-a din Superliga de fotbal Petrila a fost eroul Rapidului în etapa a 18-a din Superliga de fotbal - Profimedia

Giuleştenii au pus în practică o adevărată demonstraţie de forţă, reuşind să se impună, scor 4-1, în confruntarea cu Csikszereda Miercurea Ciuc de pe teren propriu. Eroul meciului din Giuleşti, care a deschis etapa a 18-a a Superligii de fotbal, a fost mijlocaşul Claudiu Petrila, acesta reuşind să-şi treacă în cont un gol şi două pase de gol. Grameni, Dobre, Petrila şi Manea au punctat pentru Rapid, în timp ce Eppel a marcat golul de onoare al formaţiei din Miercurea Ciuc.

Victorii categorice au obţinut, în această etapă, şi FC Argeş, 3-0 cu CFR Cluj, şi Petrolul Ploieşti, 4-1 cu Metaloglobus Bucureşti.

În celelalte meciuri din etapa a 18-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 0-0, Farul Constanţa - FCSB 1-2, Unirea Slobozia - FC Botoşani 0-1, AFC Hermannstadt - UTA Arad 1-2, Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi 1-0.

Clasament Superliga

1    FC RAPID    18    11    5    2    33-16    38 puncte

2    FC BOTOŞANI    18    10    6    2    30-14    36 puncte

3    DINAMO         18    9    7    2    28-16    34 puncte 

4    U. CRAIOVA    18    9    6    3    29-19    33 puncte

5    FC ARGEŞ    18    9    3    6    24-19    30 puncte

6    FC FARUL     18    7    5    6    24-21    26 puncte

7    UTA ARAD    18    6    7    5    22-28    25 puncte

8    OŢELUL         18    6    6    6    25-17    24 puncte

9    FCSB        18    6    6    6    27-25    24 puncte

10    UNIV. CLUJ    18    6    6    6    21-19    24 puncte

11    PETROLUL    18    4    7    7    15-17    19 puncte

12    CFR  CLUJ    18    4    7    7    24-31    19 puncte

13    SLOBOZIA    18    5    3    10    18-24    18 puncte

14    CSIKSZEREDA 18    3    7    8    20-38    16 puncte

15    HERMANNSTADT18    2    6    10    16-29    12 puncte

16    METALOGLOBUS18    1    5    12    15-38    8 puncte

