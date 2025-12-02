Clasament Superliga, după 18 etape. Rapid se menţine pe primul loc
21 de goluri s-au marcat în cele opt meciuri jucate în etapa a 18-a a Superligii de fotbal, iar în urma rezultatelor înregistrate, formaţia Rapid Bucureşti şi-a menţinut statutul de lider al campionatului.
Giuleştenii au pus în practică o adevărată demonstraţie de forţă, reuşind să se impună, scor 4-1, în confruntarea cu Csikszereda Miercurea Ciuc de pe teren propriu. Eroul meciului din Giuleşti, care a deschis etapa a 18-a a Superligii de fotbal, a fost mijlocaşul Claudiu Petrila, acesta reuşind să-şi treacă în cont un gol şi două pase de gol. Grameni, Dobre, Petrila şi Manea au punctat pentru Rapid, în timp ce Eppel a marcat golul de onoare al formaţiei din Miercurea Ciuc.
Victorii categorice au obţinut, în această etapă, şi FC Argeş, 3-0 cu CFR Cluj, şi Petrolul Ploieşti, 4-1 cu Metaloglobus Bucureşti.
În celelalte meciuri din etapa a 18-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 0-0, Farul Constanţa - FCSB 1-2, Unirea Slobozia - FC Botoşani 0-1, AFC Hermannstadt - UTA Arad 1-2, Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi 1-0.
Clasament Superliga
1 FC RAPID 18 11 5 2 33-16 38 puncte
2 FC BOTOŞANI 18 10 6 2 30-14 36 puncte
3 DINAMO 18 9 7 2 28-16 34 puncte
4 U. CRAIOVA 18 9 6 3 29-19 33 puncte
5 FC ARGEŞ 18 9 3 6 24-19 30 puncte
6 FC FARUL 18 7 5 6 24-21 26 puncte
7 UTA ARAD 18 6 7 5 22-28 25 puncte
8 OŢELUL 18 6 6 6 25-17 24 puncte
9 FCSB 18 6 6 6 27-25 24 puncte
10 UNIV. CLUJ 18 6 6 6 21-19 24 puncte
11 PETROLUL 18 4 7 7 15-17 19 puncte
12 CFR CLUJ 18 4 7 7 24-31 19 puncte
13 SLOBOZIA 18 5 3 10 18-24 18 puncte
14 CSIKSZEREDA 18 3 7 8 20-38 16 puncte
15 HERMANNSTADT18 2 6 10 16-29 12 puncte
16 METALOGLOBUS18 1 5 12 15-38 8 puncte
