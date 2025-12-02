Clasament Superliga, după 18 etape. Rapid se menţine pe primul loc

21 de goluri s-au marcat în cele opt meciuri jucate în etapa a 18-a a Superligii de fotbal, iar în urma rezultatelor înregistrate, formaţia Rapid Bucureşti şi-a menţinut statutul de lider al campionatului.

Petrila a fost eroul Rapidului în etapa a 18-a din Superliga de fotbal - Profimedia

21 de goluri s-au marcat în cele opt meciuri jucate în etapa a 18-a a Superligii de fotbal, iar în urma rezultatelor înregistrate, formaţia Rapid Bucureşti şi-a menţinut statutul de lider al campionatului.

Giuleştenii au pus în practică o adevărată demonstraţie de forţă, reuşind să se impună, scor 4-1, în confruntarea cu Csikszereda Miercurea Ciuc de pe teren propriu. Eroul meciului din Giuleşti, care a deschis etapa a 18-a a Superligii de fotbal, a fost mijlocaşul Claudiu Petrila, acesta reuşind să-şi treacă în cont un gol şi două pase de gol. Grameni, Dobre, Petrila şi Manea au punctat pentru Rapid, în timp ce Eppel a marcat golul de onoare al formaţiei din Miercurea Ciuc.

Victorii categorice au obţinut, în această etapă, şi FC Argeş, 3-0 cu CFR Cluj, şi Petrolul Ploieşti, 4-1 cu Metaloglobus Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

În celelalte meciuri din etapa a 18-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 0-0, Farul Constanţa - FCSB 1-2, Unirea Slobozia - FC Botoşani 0-1, AFC Hermannstadt - UTA Arad 1-2, Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi 1-0.

Clasament Superliga

1 FC RAPID 18 11 5 2 33-16 38 puncte

2 FC BOTOŞANI 18 10 6 2 30-14 36 puncte

3 DINAMO 18 9 7 2 28-16 34 puncte

4 U. CRAIOVA 18 9 6 3 29-19 33 puncte

5 FC ARGEŞ 18 9 3 6 24-19 30 puncte

6 FC FARUL 18 7 5 6 24-21 26 puncte

7 UTA ARAD 18 6 7 5 22-28 25 puncte

8 OŢELUL 18 6 6 6 25-17 24 puncte

9 FCSB 18 6 6 6 27-25 24 puncte

10 UNIV. CLUJ 18 6 6 6 21-19 24 puncte

11 PETROLUL 18 4 7 7 15-17 19 puncte

12 CFR CLUJ 18 4 7 7 24-31 19 puncte

13 SLOBOZIA 18 5 3 10 18-24 18 puncte

14 CSIKSZEREDA 18 3 7 8 20-38 16 puncte

15 HERMANNSTADT18 2 6 10 16-29 12 puncte

16 METALOGLOBUS18 1 5 12 15-38 8 puncte

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰