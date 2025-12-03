Antena Meniu Search
România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial de handbal

Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 21:40
Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6. În primul meci al zilei, Japonia – Elveţia, scor 27-21, iar ultima dispută de miercuri în grupa I este între Danemarca – Senegal.

Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM

Tricolorele mai au programate în grupa I meciurile cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00). Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca. Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.

Naţionala României s-a calificat la CM 2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri. Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

