Răzvan Puiu, campion mondial la EA Sports FC

Dacă la fotbalul clasic, pe teren, românii nu mai reuşesc să obţină rezultatele de altă dată, reprezentanţii ţării noastre strălucesc în meciul online.

Răzvan Puiu, 22 de ani, a devenit campion mondial la EA Sports FC, competiţie ce a avut loc la Paris. Românul l-a învins în finală, scor 6-5, pe germanul Levy Rieck şi a câştigat trofeul pus în joc, dar şi un cec în valoare de 250.000 de dolari.

Graţie acestui succes, Răzvan Puiu urcă 26 de poziţii în ierarhia mondială a jucătorului de EA Sports FC.

Puiu este dublu campion naţional în eSuperliga, el câştigând titlul de campion naţional atât în 2025, când a reprezentat clubul Universitatea Craiova, cât şi în 2026, când a reprezentat clubul CFR Cluj.

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Conform mediafax.ro, Răzvan Puiu a transmis, după ce a devenit campion mondial, că "visul oricărui jucător Pro de EAFC este să ajungă campion mondial, iar eu am reușit să-mi îndeplinesc cel mai mare vis al meu. Nimic nu este imposibil, prin muncă și dorință se poate realiza orice".