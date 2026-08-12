În aşteptarea lui Denis Drăguş, Gigi Becali l-a semnat pe Arnold Garita împrumut pe 4 luni 

Nemulţumit de evoluţiile lui Daniel Bîrligea din startul actualului sezon, Gigi Becali, patronul FCSB, a decis să aducă un nou atacant la echipa pe care o finanţează.

Atacantul camerunez Arnold Garita, fost la FC Argeş, ar urma să fie noul atacant al lui FCSB - Profimedia

Omul de afaceri l-ar fi vrut înregimentat pe Denis Drăguş, încă sub contract cu turcii de la Trabzonspor, dar cu românul încă aşteaptă oficializarea despărţirii de gruparea turcă, Gigi Becali s-a reorientat, în cele din urmă, spre atacantul camerunez Arnold Garita.

Garita, 31 de ani, vine sub formă de împrumut pentru patru luni de la Shenzhen Juniors, echipă din Liga a doua chineză, formaţie unde camerunezul era golgeter, dar care a decis să-l scoată pe Garita din lot pentru meciurile rămase de jucat din actualul sezon.

Măsura este una cât se poate de simplă. Cele două părţi, Shenzhen Juniors şi Garita, nu au ajuns la un numitor comun în privinţa prelungirii contractului scadent la sfârşitul acestui an calendaristic, astfel că oficialii chinezi au decis să pregătească despărţirea de camerunez.

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Există informaţii care arată că Garita ar urma să încaseze un salariu lunar de 15.000 de euro la FCSB, iar Gigi Becali a pregătit deja documentele necesare pentru a prelungi automat contractul cu Garita şi pe 2027, dacă este mulţumit de evoluţiile camerunezului din a doua jumătate a acestui an.

Crescut de Châteauroux, Garita a fost curtat la un moment dat, acum mai mult de un deceniu, de echipe precum Arsenal Londra, Newcastle United, VFL Wolfsburg sau Espanyol Barcelona. În cele din urmă, camerunezul a ajuns să scrie istorie pentru cluburi precum Dunkerque, 13 goluri în 27 de meciuri, Bourg-en-Bresse, 11 goluri în 35 de meciuri, FC Argeş, 14 goluri în 40 de meciuri, Al Faisaly, 13 goluri în 35 de meciuri, sau Shenzhen Juniors, 12 goluri în 14 meciuri.