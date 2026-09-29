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Gheorghe Hagi, după o nouă înfrângere în UEFA Nations League: "Primul vinovat sunt eu"

Gheorghe Hagi nu dezarmează, după o nouă înfrângere suferită de România în UEFA Nations League Gheorghe Hagi nu dezarmează, după o nouă înfrângere suferită de România în UEFA Nations League - Profimedia
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Publicat la 29.09.2026, 00:31 | Modificat la 29.09.2026, 00:35

Naţionala de fotbal a României a înregistrat, luni seara, o nouă înfrângere în UEFA Nations League, "tricolorii" cedând, 2-4, în disputa cu Bosnia Herţegovina, partidă care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

La finalul partidei, selecţionerul Gheorghe Hagi era extrem de abătut, dar a avut puterea să recunoască faptul că "primul vinovat sunt eu. E un examen şi nu l-am trecut. O să ne gândim, o să reflectăm. Trebuie schimbat mult lucrurile pentru ca România să fie la nivelul la care a fost înainte. Avem de construit, de muncit foarte mult".

În ciuda înfrângerilor suferite în primele două meciuri din UEFA Nations League, selecţionerul Gheorghe Hagi consideră că "pentru România, suporterii trebuie să vină şi să umple stadionul cu Suedia".

În schimb, autor a unui gol în meciul cu Bosnia Herţegovina, atacantul Daniel Bîrligea a susţinut şi el că "trebuia să luptăm mai mult, să aducem mingea în faţă, să ne apărăm mai bine. Cred că nu am dat totul cu toţii. Trebuia să ne gândim la cum să-i blocăm şi să muncim mai bine. Un rezultat trist. Cred că au pregătit meciul mai bine".

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