Rezultate UEFA Nations League: Squadra Azzura, lecţie de fotbal în Turcia

Luni seara s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, în cele opt partide programate marcându-se nu mai puţin de 21 de goluri, deşi trei dintre confruntări s-au încheiat cu un "scor alb", 0-0.

Performera serii a fost, de departe, naţionala Italiei. Deşi mulţi îi cântau prohodul, Squadra Azzura a oferit o adevărată lecţie de fotbal în Turcia. Italia s-a impus la pas, 4-1, la capătul unui meci în care oaspeţii aveau 3-0 încă din minutul 27 şi au încheiat partida cu 8-3 la şuturi pe poartă, semn că diferenţa de scor putea fi şi mai mare.

Pe lângă Turcia - Italia 1-4 şi România - Bosnia Herţegovina 2-4, luni seara s-au mai jucat şi meciurile Belgia - Franţa 0-1, Georgia - Ucraina 0-0, Irlanda de Nord - Ungaria 0-0, Suedia - Polonia 3-1, Armenia - Muntenegru 2-3 şi Letonia - Cipru 0-0.