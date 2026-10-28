Bolsonaro jr a fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia. Washingtonul îi va acorda vize

Bolsonaro jr a fugit în SUA după ce a pierdut alegerile din Brazilia. Washingtonul îi va acord vize lui şi familiei - Profimedia

Washingtonul a anunțat că îi va acorda vize lui și familiei sale, în timp ce autoritățile braziliene încearcă să stabilească modul în care a reușit să plece. Informația a fost confirmată pentru Reuters de trei surse familiarizate cu situația. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat american a declarat că Flavio Bolsonaro și familia sa vor primi vize și vor putea intra în Statele Unite. Potrivit unei persoane apropiate familiei, politicianul ar fi ajuns în Florida. Locul exact în care se află el, soția și cele două fiice nu era cunoscut.

Curtea Supremă îi ceruse să predea pașapoartele

Luni, 26 octombrie, Flavio Bolsonaro a primit un termen de 24 de ore pentru a preda pașapoartele autorităților. Decizia a fost luată în cadrul unei investigații privind presupuse fapte de spălare a banilor, acuzații pe care politicianul le respinge.

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În hotărârea Curții Supreme a fost invocat riscul ca Bolsonaro să fugă din țară și resursele financiare importante de care dispune. După expirarea termenului, pașapoartele acestuia au fost anulate, potrivit unor surse apropiate anchetei. Cu numai o zi înainte, senatorul declarase că nu intenționează să părăsească Brazilia și că își va apăra nevinovăția. „Nu m-am gândit niciodată să plec din țară”, susținuse el.

Cum a reușit să iasă din Brazilia?

Aceasta este una dintre principalele întrebări la care autoritățile braziliene încearcă să răspundă. Un oficial de rang înalt al Poliției Federale a declarat pentru Reuters că Flavio Bolsonaro nu a părăsit țara printr-un punct obișnuit de control al imigrației. Deocamdată, nu se știe ce traseu a urmat sau cum a ajuns în Statele Unite în condițiile restricțiilor impuse de instanță.

Plecarea sa i-a surprins inclusiv pe apropiații politici. Rogério Marinho, coordonatorul campaniei electorale, a declarat că discutase cu Bolsonaro despre preluarea conducerii opoziției, având în vedere cele aproximativ 60 de milioane de voturi obținute.

Lula îl critică, iar Trump contestă alegerile

Flavio Bolsonaro a pierdut scrutinul prezidențial de duminică, 25 octombrie, în fața actualului președinte, Luiz Inácio Lula da Silva. Deși era considerat favorit, candidatul de dreapta a fost învins și nu și-a recunoscut oficial înfrângerea. Partidul său Liberal a acceptat însă victoria lui Lula.

Președintele brazilian a calificat plecarea adversarului drept rușinoasă și a afirmat că acesta ar fi trebuit să rămână în țară pentru a-și demonstra nevinovăția. La Washington, Donald Trump a pus sub semnul întrebării corectitudinea scrutinului brazilian, sugerând, fără a prezenta dovezi, că alegerile ar fi fost fraudate. Administrația sa este acuzată de Lula că sprijină familia Bolsonaro în încercarea de a reveni la putere.

Flavio Bolsonaro urmează traseul tatălui său

Situația amintește de plecarea fostului președinte Jair Bolsonaro în Statele Unite după înfrângerea electorală din 2022. Acesta s-a întors ulterior în Brazilia și a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-un complot de lovitură de stat.

Flavio Bolsonaro riscă să își piardă imunitatea parlamentară în februarie 2027, când îi expiră mandatul de senator. Autoritățile braziliene nu au anunțat deocamdată dacă vor solicita extrădarea sa sau dacă vor lua alte măsuri în urma plecării din țară.