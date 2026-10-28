Ajutor de până la 20.000 € pentru cumpărarea unei locuințe după nașterea unui copil. Cine poate primi banii

Serbia oferă un sprijin de până la 20.000 de euro pentru familiile care vor să cumpere un apartament sau o casă ori să își construiască o locuință după nașterea unui copil. Cererea trebuie depusă înainte ca micuțul să împlinească un an.

Ministerul pentru Familie și Demografie din Serbia a publicat un ghid cu informații despre condițiile de acordare a ajutorului, sumele disponibile și documentele necesare.

Sprijinul financiar poate ajunge la 20.000 de euro, dar nu poate depăși 20% din valoarea locuinței. Pentru construirea unei case în zone grav afectate, ajutorul poate acoperi până la 50% din valoarea lucrărilor, în limita aceleiași sume maxime.

Cine poate primi ajutorul de la stat

Banii sunt destinați mamelor care vor să devină pentru prima dată proprietarele unui apartament sau ale unei case, au un copil mai mic de un an și nu dețin o locuință, nici integral, nici în coproprietate.

Articolul continuă după reclamă

O altă condiție este ca veniturile nete cumulate ale soților sau ale partenerilor care trăiesc în concubinaj să nu depășească de două ori salariul mediu net la nivel național, scrie Blic.

Partenerul poate deține o locuință ca bun personal, atât timp cât mama nu este proprietara sau coproprietara acesteia. În cazul în care mama moare, tatăl copilului poate beneficia de ajutor, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Cum se acordă banii

De exemplu, pentru un apartament care costă 100.000 de euro, ajutorul de la stat poate ajunge la 20.000 de euro. Restul de 80.000 de euro trebuie acoperit de familie, din economii sau printr-un credit imobiliar.

O altă variantă poate fi un credit cu dobândă subvenționată de stat, destinat tinerilor, dacă solicitantul îndeplinește condițiile programului.

Atenție, însă. Banii nu se acordă pentru locuințe cumpărate deja și nici nu sunt virați în avans. Din acest motiv, familiile trebuie să găsească locuința din timp, să stabilească prețul și termenul de plată cu vânzătorul și să pregătească un antecontract de vânzare-cumpărare.

Pentru construirea unei case sunt necesare și documente tehnice, inclusiv devizul lucrărilor.

Unde se depune cererea și care este termenul-limită

Cererea și documentele necesare se depun la autoritatea locală competentă din Serbia, care trimite dosarul mai departe, către comisia care aprobă acordarea ajutorului. În funcție de destinația banilor, lista documentelor poate fi diferită, iar o parte dintre informații sunt obținute direct de autorități din evidențele oficiale.

Cererea trebuie depusă înainte ca bebelușul să împlinească un an. Prin urmare, părinții sunt îndemnați să se informeze din timp și să înceapă pregătirea dosarului, pentru a nu pierde posibilitatea de a primi sprijinul financiar.