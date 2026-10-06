Rezultate UEFA Nations League: Franţa, demonstraţie de forţă cu Belgia 

Luni seara s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, partide care au avut în prim plan naţionale precum Franţa sau Italia, dar şi Ungaria sau Bosnia Herţegovina, toate patru obţinând victorii extrem de importante.

Franţa, cu Olise în prim plan, a făcut spectacol în ultimul sfert de oră al meciului cu Belgia, din UEFA Nations League - Profimedia

De departe cel mai frumos meci al serii a fost duelul dintre Franţa şi Belgia, de la Paris. Oaspeţii au deschis scorul prin Lukebakio, înainte de pauză, şi au sperat până spre final la o victorie istorică, dar Franţa s-a dezlănţuit în ultimul sfert de oră şi a obţinut chiar o victorie categorică, 4-1.

Olise, de două ori, Doue şi Cherki au punctat pentru francezi, la capătul unui meci în care a ieşit, din nou, la rampă valoarea individuală a unor fotbalişti precum Olise, două goluri şi o pasă de gol, sau Doue, gol şi două pase de gol.

Franţa îşi menţine, astfel, primul loc în Grupa A1, trupa antrenată de Zinedine Zidane fiind urmată de Italia, care a trecut fără emoţii, 3-1, de Turcia.

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În celelalte meciuri jucate luni seara, în UEFA Nations League, s-au înregistrat următoarele rezultate: Bosnia Herţegovina - Polonia 1-0, Irlanda de Nord - Georgia 0-0, România - Suedia 0-1, Ucraina - Ungaria 1-2, Cipru - Letonia 2-1 şi Muntenegru - Armenia 0-0.