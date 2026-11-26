De două luni îşi caută un loc de muncă, a trimis peste 120 de CV-uri şi este dispus să lucreze inclusiv în fabrică, în ture de noapte. Cu toate acestea, Garry, un bărbat din oraşul belgian Spa, nu reuşeşte să găsească un angajator care să îi ofere o şansă. Deşi are experienţă în laborator şi în producţie, răspunsurile pe care le primeşte sunt descurajante: este fie prea calificat, fie prea scump. Refuzurile repetate au început să îi afecteze încrederea în sine.

A trimis peste 120 de CV-uri, dar nu reuşeşte să se angajeze: "Cer doar să mi se ofere ocazia să muncesc" - Sursa: Profimedia

"Şi după toate acestea, mai auzim că tinerii nu vor să muncească?", se întreabă Garry, nemulţumit de dificultăţile pe care le întâmpină în încercarea de a se angaja.

În cele două luni de căutări, a aplicat pentru posturi din mai multe domenii, însă puţinele răspunsuri primite au fost negative. Unii angajatori i-au spus că este supracalificat sau că ar costa prea mult să îl angajeze. Alţii au motivat refuzul prin faptul că au găsit un candidat mai potrivit ori că nu are suficientă experienţă, scrie Sud Info.

"Nu cer să mi se aştearnă covorul roşu. Nu vreau un post de director, un salariu exorbitant sau beneficii extraordinare. Cer doar să mi se ofere ocazia să muncesc, să-mi pun competenţele în valoare, să demonstrez ce pot şi să-mi construiesc un viitor", spune bărbatul.

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Garry a lucrat ca tehnician de laborator într-o podgorie din Herve, unde se ocupa de analizele vinului, dar şi ca şef de linie de producţie. În plus, are calificări în pilotarea dronelor profesionale, pe care le foloseşte inclusiv pentru a ajuta la găsirea animalelor de companie pierdute.

Experienţa sa include şi grafică, marketing şi administrarea reţelelor sociale. Este activ în mediul online, unde a adunat aproximativ 40.000 de urmăritori pe diferite platforme şi înregistrează în jur de un milion de vizualizări pe lună.

Cu toate acestea, spune că diversitatea competenţelor sale nu pare să îl ajute în procesul de recrutare.

"Sunt competenţe diferite, din domenii diferite, o versatilitate care, în mod normal, ar trebui considerată un avantaj. Dar, se pare că astăzi, nici măcar faptul că ştii să faci mai multe lucruri nu mai este suficient", afirmă Garry.

Pentru a-şi creşte şansele de angajare, bărbatul şi-a extins căutările şi este dispus să accepte inclusiv un post în fabrică, cu program în două sau trei schimburi, inclusiv pe timpul nopţii.

La ultimul interviu, a mers chiar mai departe şi s-a oferit să lucreze două zile de probă fără să fie plătit. Angajatorul a refuzat însă propunerea. "Am ajuns să îi implor pe potenţialii angajatori", spune el.

Una dintre problemele cu care se confruntă este şi lipsa experienţei invocată de unii recrutori. Garry se întreabă cum ar putea să acumuleze experienţă dacă nu primeşte ocazia să demonstreze ce poate.

"Cum ar trebui să acumulezi experienţă dacă nimeni nu vrea să-ţi ofere posibilitatea să o dobândeşti?", întreabă acesta.

În opinia sa, multe companii îşi doresc angajaţi care să fie pregătiţi să înceapă lucrul din prima zi, fără să le ofere timpul necesar pentru instruire şi acomodare.

Căutarea unui nou loc de muncă a început după ce Garry a fost concediat. Bărbatul susţine că a fost vorba despre o concediere abuzivă, iar litigiul a fost soluţionat în instanţă. După această experienţă, spera să îşi găsească un nou loc de muncă şi să îşi recapete stabilitatea profesională.

În schimb, s-a lovit de o serie de refuzuri, care îl fac să pună sub semnul întrebării discursurile despre lipsa forţei de muncă şi dificultăţile companiilor de a găsi angajaţi.

"Chiar îşi fac timp să vadă realitatea celor care caută sincer un loc de muncă? Înţeleg frustrarea de a primi un refuz după altul, deşi eşti motivat, disponibil şi pregătit să te implici?", se întreabă el.

După mai bine de 120 de candidaturi, Garry spune că a început să se îndoiască de propriile competenţe şi de valoarea sa profesională.

"La un moment dat, nu mai este vorba doar despre un loc de muncă. Este o chestiune de demnitate, de încredere în sine şi de perspectivă asupra viitorului. Pentru că, da, refuzurile repetate ajung să te afecteze", mărturiseşte bărbatul.