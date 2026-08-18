Rodri, primele cuvinte după ce a bătut palma cu FC Barcelona: "Mi s-a îndeplinit visul" 

Mijlocaşul Rodrigo Hernandez Rodri, campion mondial şi campion european cu naţionala Spaniei, a ajuns în Catalunya, pentru a semna contractul de jucător cu echipa FC Barcelona.

Considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume, în ultimii ani, starul lui Manchester City a fost curtat cu insistenţă de mai multe formaţii de top, dar a anunţat din start că nu doreşte decât să joace la FC Barcelona.

În cele din urmă, englezii au acceptat oferta catalanilor, de circa 76,5 milioane de euro, permiţându-i, practic, fotbalistului să-şi îndeplinească visul.

După ce cluburile s-au înţeles între ele, Rodri s-a deplasat în Catalunya pentru a îndeplini o formalitate, semnarea contractului cu FC Barcelona.

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Cu această ocazie, fotbalistul de 30 de ani a transmis că "sunt foarte fericit că am ajuns în Barcelona. Ultimele zile au fost intense, dar mă bucur că totul s-a aşezat. Desigur, a juca pentru FC Barcelona este un vis. Mi s-a îndeplinit visul. Abia aştept să fiu alături de coechipierii mei, dintre care pe mulţi îi cunosc deja de la echipa naţională. E timpul să ne apucăm de treabă şi să dăm tot ce avem mai bun".

Deşi au plătit o sumă uriaşă pentru un fotbalist de 30 de ani, catalanii sunt convinşi că Rodri era veriga lipsă dintr-un angrenaj menit să domine, din nou, fotbalul spaniol şi internaţional.