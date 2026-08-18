Când ar putea crește debitul Dunării în România. Ploile anunţate în Europa Centrală ar putea schimba situația

Debitul Dunării la intrarea în România se menține la valori extrem de scăzute pentru această perioadă, fiind de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii august. Potrivit datelor hidrologice, la Baziaș au fost înregistrați 1.350 de metri cubi pe secundă, în timp ce media lunii august este de 3.900 m³/s. În zilele următoare este așteptată chiar o nouă scădere, până la 1.300 m³/s.

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În intervalul 17 august, ora 07:00 – 18 august, ora 07:00, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a fost staționar la valoarea de 1.350 m³/s.

Nivelul este considerabil sub media multianuală a lunii august, de aproximativ 3.900 m³/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele au fost staționare pe sectorul Gruia – Turnu Măgurele, precum și la Oltenița și Brăila. Scăderi ușoare au fost înregistrate pe sectoarele Zimnicea – Giurgiu și Călărași – Vadu Oii, în timp ce pe sectorul Galați – Tulcea debitele au fost în ușoară creștere.

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Dunărea va coborî la 1.300 m³/s

Prognoza pentru intervalul 18–25 august indică menținerea unor debite foarte mici. La Baziaș, debitul este estimat la 1.350 m³/s în prima zi a intervalului, după care ar urma să scadă la aproximativ 1.300 m³/s pentru următoarele patru zile.

Spre finalul intervalului, debitul ar putea reveni la 1.350 m³/s, însă va rămâne în continuare cu mult sub media multianuală a lunii august.

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor fi, în general, în ușoară scădere.

Ploile din Europa Centrală ar putea schimba situația

O posibilă schimbare ar putea apărea ulterior, în funcție de cantitățile de precipitații care vor cădea în bazinul superior al Dunării.

Sunt prognozate ploi mai consistente în sudul Germaniei, Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria. Dacă aceste estimări se confirmă și precipitațiile vor aduce cantități importante de apă în bazinul fluviului, debitul Dunării ar putea începe să crească ulterior.

Primele efecte ale acestei creșteri ar putea deveni vizibile și în România după 5–6 septembrie. Evoluția va depinde însă de cantitatea și distribuția precipitațiilor din bazinul superior al Dunării.